Next Generation EU e Mezzogiorno: dialogo/confronto online

Si terrà oggi - dalle 17,30 presso la Sala Zuccari del Senato, a Palazzo Giustiniani - 'Next generation Eu e Mezzogiorno', confronto a piu' voci sul manifesto del nuovo corso dell'Unione Europea, il Next Generation EU.

Al centro del dibattito le potenzialita' e l'impatto che il Next generation Eu può avere per il Mezzogiorno del nostro Paese. Ne discuteranno Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche Ue, Peppe Provenzano, ministro per il Sud, Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, Sergio Fontana, presidente Confindustria Puglia, Gianna Fracassi, vicesegretario nazionale Cgil, Marco Esposito, autore di 'Fake Sud'. Sara' possibile seguire la diretta dell'evento online sul Canale YouTube del Senato: https://youtu.be/KQPgwlDN-1E

"Siamo a pochi giorni dalla chiusura di un anno difficilissimo - ha affermato Stefàno - che ci ha messo davanti ad un nemico subdolo e complesso, che ha portato a significativi e radicali cambiamenti nelle nostre vite. L'iniziativa, perciò, serve a fissare non solo un proposito ma un solido impegno per il prossimo anno che bussa alle porte".

"Alle forti difficoltà del 2020 - ha proseguito il senatore PD - abbiamo saputo rispondere mediante quell'innato senso di solidarietà umana, e anche l'Europa ha saputo dare una grande risposta con il piano Next Generation EU: il più ingente pacchetto di misure di stimolo economico mai finanziato dall'Unione".

"L'Italia è il Paese che riceverà maggiori risorse e questo lo si deve al fatto che già prima della pandemia eravamo un Paese tragicamente spezzato, con un Sud tragicamente piu indietro", ha ribadito Stafàno, "Il divario tra Nord e Sud è infatti cresciuto negli ultimi anni e tutti gli indicatori ci certificano che con gli effetti della pandemia rischiamo di rendere irrecuperabile questa frattura".

"Il Next generation Eu va inteso, allora - ha concluso Dario Stefàno - come l'ultimo strumento utile per far raggiungere al Sud standard materiali e immateriali accettabili, in modo che la crescita di tutto il nostro Paese torni ad andare di pari passo con l'equità sociale e territoriale".

