Omicidio Capriati, Decaro: 'Arestare la faida, per evitare il terrore'

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, fa sentire la sua voce a proposito dell'omicidio del pregiudicato Raffaele Capirati (Lello Capriati), avvenuto con un agguato la sera di Pasqua a Bari, nel quartiere Torre a Mare.

Decaro msgGuarda la gallery

"Quello che è accaduto ieri sera per le strade di Bari è un fatto gravissimo - ha dichiarato Decaro - per le modalità con cui l'agguato si è consumato, per il fatto che la vittima è un esponente di spicco del clan Capriati e per le conseguenze che questo può generare".

"Per questo, sin dalle prime ore di questa mattina, sono in contatto con il Prefetto e il Questore per chiedere la massima attenzione da parte di tutti. La città non può vivere nel terrore dell'attesa di un regolamento di conti tra clan. É importante agire subito per bloccare qualsiasi potenziale recrudescenza".

"Ringrazio il prefetto - ha concluso Decaro - che a stretto giro ha convocato per giovedì il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica".

(gelormini@gmail.com)

------------------------

Pubblicato sul tema: Bari nel mirino delle vendette trasversali: ucciso nipote del boss Capriati