PD Puglia, Amati e Mennea verso Azione/Italia Viva?

In una nota congiunta Marco Lacarra, deputato e Segretario del Partito Democratico pugliese, e Filippo Caracciolo, Capogruppo PD in Consiglio Regionale, anticipano gli sviluppi della tensione all'interno del partito con la probabile fuoriuscita di Fabiano Amati e Ruggiero Mennea.

“Se dovessero essere confermate le agenzie riguardanti il passaggio al gruppo consiliare di Azione/Italia Viva da parte dei due consiglieri regionali eletti con il PD, Amati e Mennea - si legge nella nota - non potremmo che prenderne atto. A quel punto, però, sarebbe inevitabile pensare che una decisione del genere nasca dalla volontà di distruggere, anche per il futuro, la attuale maggioranza faticosamente creata dal Presidente Emiliano col Movimento 5 Stelle e con le liste civiche che hanno sostenuto il centrosinistra alle elezioni politiche".

"Il Partito Democratico pugliese - avvertono Lacarra e Caracciolo - non può consentire che i due consiglieri fuoriusciti facciano ancora parte della maggioranza di governo della Regione. Costruire il proprio gruppo a spese del PD rappresenta un oltraggio insuperabile alle ragioni che tengono insieme un’alleanza. Per queste ragioni il Partito Democratico in Puglia non potrà stringere nè ora nè in futuro alleanze con Azione e Italia Viva”.

L'occasione diventa propizia per altra nota del gruppo di maggioranza del M5S in consiglio regionale: "La Regione Puglia non può essere in un clima di perenne campagna elettorale. Non passa giorno che non si legga sui giornali, di fine anticipata della legislatura, candidati alla presidenza già decisi per le prossime elezioni regionali e probabili accordi per le prossime elezioni. Serve invece concentrarsi su questa legislatura, dove vanno portati avanti provvedimenti importanti su temi come PNRR, liste d’attesa, caro bollette".

"Ora arriva la nuova programmazione comunitaria - scrivono i pentastellati - e abbiamo obiettivi importanti da raggiungere, per cui serve un cronoprogramma preciso. Emiliano deve essere chiaro per evitare che vengano forzate determinate situazioni che portano a un continuo rincorrersi di voci. Bisogna portare a termine il mandato elettorale affidato dai cittadini per rispetto al voto che hanno espresso. Non possono esserci escamotage normativi, che ci vedranno assolutamente contrari, per trascinare la Regione in caso di eventuali dimissioni del presidente, ma serve la piena volontà politica di misurarsi sui temi e le necessità dei pugliesi. La priorità è migliorare la qualità della loro vita”

