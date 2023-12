Ray Gelato al Nicolaus - Bari per Jazz Studio Orchestra

di Francesco Cisonno

Il padrino dello swing è atterrato a Bari, portando con se tutto il suo magico repertorio di brani che hanno segnato la storia della Hall of Fame del genere jazz, swing ed R&B.

Ray Gelato è più di altri colui che ha riscoperto con successo lo spirito più disincantato di tanta musica in voga negli anni Quaranta e Cinquanta.

Con la splendida collaborazione della Jazz Studio Orchestra del Maestro Paolo Lepore, si è assistito ad un tuffo nel passato eseguendo molti brani, tra i quali “Just A Gigolo”, “O Marie”, “Everybody Loves Somebody”, “Carina”, “Ain't That A Kick In The Head” e “That’s Amore”.

Il pubblico composto non solo da coloro che sono cresciuti con questa musica, ma anche da giovani curiosi del genere che ha fatto ballare milioni di appassionati, ha creato un atmosfera tale che l’artista definisce come “una nuova esperienza ogni qual volta che sale sul palco”.