Regionali, doppia preferenza di genere: PD Puglia preme per l'adozione

Sul tema della doppia preferenza di genere, da inserire nella legge elettorare puglese, si è riunita la Segreteria del PD Puglia. In una nota a fine riunione, si comunica che l’esecutivo ha già affermato più di una volta, con comunicati propri e di singoli componenti della Segreteria, il suo sostegno alla riforma della legge elettorale regionale, al fine di introdurvi la doppia preferenza di genere.

"In vista della riunione di maggioranza prevista per le prossime ore - si legge nella nota - l’Unione regionale auspica che in quella sede si assuma una posizione. che tenga conto dei numerosi appelli lanciati in questo senso dal PD Puglia, dalla Conferenza delle donne democratiche e dalla Commissione Pari Opportunità della Regione".

"Permangono dubbi sulla effettiva possibilità di considerare la norma nazionale,che sancisce la doppia preferenza di genere come autoapplicativa, ma proprio per tale ragione occorre procedere immediatamente all’adeguamento della legge regionale, anche al fine di evitare ogni rischio di ricorso sulla legittimità della prossima tornata elettorale".

"È inaccettabile che la Puglia, che negli ultimi anni ha sempre provato a essere avanguardia anche in campo politico - conclude la nota - sia tra le pochissime regioni che ancora non hanno adeguato la propria legislazione elettorale alla legge 20/2016 e ai principi costituzionali.

