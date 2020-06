PugliaItalia

Martedì, 9 giugno 2020 - 17:02:00 Regionali, Losacco: 'Raccogliere appello Zingaretti per alleanza PD-M5S' Regionali, Losacco (PD):" In Puglia si raccolga l'appello del Segretario Nicola Zingaretti per l'alleanza PD-M5S"-

Il deputato barese del PD, Alberto Losacco. con una nota interviene nel dibattito sulla tornata delle prossime elezioni regionali e comunali fissata per il 20 e 21 settembre. Losacco apre la nota, citando testualmente Nicola Zingaretti, Segretario nazionale del Partito Democratico: “Faccio un appello sincero ed accorato ai nostri alleati di governo: se l'obiettivo è vincere, non ostacolate nei territori le alleanze che si potranno creare. Il Pd è ovunque disponibile per essere una alternativa alla destra, ma questo dovrebbe essere l'obiettivo di tutti”. "Spero davvero che in Puglia questo appello venga raccolto - scrive Losacco - facendo tutto il possibile per cercare un accordo tra le forze che oggi sostengono il Governo nazionale". "Come ha giustamente ricordato il segretario - sottolinea Losacco – è il meccanismo elettorale che ci sollecita a fare scelte secondo uno schema bipolare. L’unità delle destre è una scelta politica di contrapposizione al Governo voluto e sostenuto dalle nostre forze. A questo s’aggiunge che i prossimi anni richiederanno un Governo della Regione a forte vocazione politica, in grado di dialogare e stabilire una forte collaborazione istituzionale con quello nazionale". "Il Partito Democratico pugliese - conclude Losacco - metta in campo una forte iniziativa, per cercare fino all’ultimo una convergenza programmatica con gli alleati di Governo. Non farlo potrebbe rivelarsi un drammatico errore". (gelormini@gmail.com)