Regionali, sondaggi: il partito più premiato "Italia in Comune"

L'attività per la composizione delle liste si fa più frenetica, in vista del termine ultimo di presentazione, -prima di dare il via alla campagna elettorale vera e propria - e anche i sondaggi si moltiplicano per fornire le indicazione utili, anche all'ultimo momento, per inserimenti strategici o esclusioni a sorpresa.

Il risultato del sondaggio commissionato alla BiDiMedia dal ‘partito dei sindaci’ che, qualche giorno fa ha reso noti i nomi dei candidati, riporta un gradimento del 5,5% a "Italia in Comune", il partito che risulterebbe premiato proprio per i suoi candidati

Il sondaggio BiDiMedia, nel contempo, evidenzia un Michele Emiliano che si riconfermerebbe alla guida della Regione Puglia, con uno 0,7% di distacco rispetto al maggior competitor Raffaele Fitto - anche se dall'entourage del Governatore si conferma un distacco molto più largo, grazie al voto del capoluogo di regione, e quattro liste del centrosinistra che raggiungerebbero il quorum, con Italia in Comune che si attesta al 5,5% di gradimento.

Il Presidente uscente sarebbe agevolato nella corsa elettorale da alcuni fattori. In primo luogo, il fatto che un terzo degli elettori del Movimento Cinque Stelle sia sicuro che Antonella Laricchia non vincerà e non è escluso che, in base a questa percezione, potrebbe cambiare le proprie preferenze, esprimendo un voto ‘utile’ soprattutto per Emiliano. D'altro canto, anche il voto disgiunto premierebbe il governatore in carica, che raggiungerebbe la prima fondamentale posizione accedendo, così, al premio di maggioranza: con 28+1 rappresentati in Consiglio, a vantaggio delle liste come Italia in Comune, che risulterebbe la seconda più votata, dopo il PD.

Una perofrmance che il sondaggio rileva legata alle persone che Italia in Comune Puglia ha voluto in lista. Cosa che i vertici del partito Michele Abbaticchio, vicepresidente nazionale, Rosario Cusmai, coordinatore regionale, e Davide Carlucci, suo vice, non hanno mai fatto mistero di considerare la vera arma vincente: puntare sulla squadra e sulla credibilità delle persone candidate, traendone la massima espressione di forza.

A confermarlo, anche i dati del rilevamento che dimostrano come nelle realtà territoriali di Bitonto, Acquaviva delle Fonti, Putignano, Carovigno, Trani, Barletta, Taranto, Capurso… il dato regionale, attribuito alla lista "Italia in Comune" dello 5,5% - potrebbe cambiare raggiungendo anche percentuali più alte.

Altro dato positivo per i candidati Itc sarebbe anche quello che attribuisce a sole quattro liste del centrosinistra il raggiungimento della soglia di sbarramento per ottenere i seggi. Un dato che si tradurrebbe per Italia in Comune nella elezione di sei rappresentanti, uno per ciascuna provincia.

Un risultato - detta dei dirigenti di Italia in Comune - che è ancora ‘migliorabile’, se si considera che la campagna vera e propria non è ancora iniziata: “In questi giorni i candidati delle liste si stanno presentando ai cittadini - ha detto Michele Abbaticchio - e, quindi, il voto per il Consiglio Regionale senz’altro risentirà degli eventi della campagna elettorale. Italia Comune sembra avere un buon margine di crescita. Molto dipenderà dall’impegno e dalla qualità degli eventi dei diversi candidati sui territori come anche sui social. Noi sappiamo quanto sono appassionati e quanta passione ci mettano. A loro la nostra piena fiducia”.

“Mentre, in genere, la fiducia nei candidati è generalmente bassa e essi ricevono il voto ‘di riflesso’ del proprio schieramento, per "Italia in Comune" accade esattamente il contrario, con un gradimento fortissimo per le persone in lista - ha ribadito Davide Carlucci - e questa è già una piccola vittoria, se si considera che il nostro primario obiettivo è proprio quello di tornare alle persone, ai territori, alle comunità”.

