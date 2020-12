Rientro dei cervelli: Umberto Berardi dall’UniToronto al Politecnico di Bari

La storia di Umberto Berardi è come uno squarcio di speranza che illumina l’orizzonte comune e meridiano - a noi prossimo - nel passaggio cruciale per tutti, in vista della ripresa post Covid. E’ quella di un cervello ‘in fuga’ che, dopo aver raccolto successo e riconoscimenti oltre confine, decide di rientrare in Puglia e lo fa vincendo un concorso da professore ordinario al Politecnico di Bari: in una materia caratterizzante e fondamentale - Fisica Tecnica - che da oltre decenni non esprimeva un professore ordinario in questo Ateneo e in questa regione.

Una bella notizia, ricca di speranza, per l’Università italiana, spesso accusata di avere pochi giovani in posizioni apicali. Un bel segnale, perché per una volta vince un candidato di oltre 10 anni più giovane degli altri candidati, superando il vaglio di una Commissione di 5 docenti provenienti da altri presidi universitari: Genova, Bolzano, Trieste, Parma e Roma.

Nato a Foggia 36 anni fa, da genitori entrambi troiani - la mamma (anche lei docente universitaria) gli ha trasmesso la passione per la ricerca e il papà quella per l’ingegneria civile - Berardi è professore ordinario alla Ryerson University di Toronto, dopo una laurea in Ingegneria Edile-Architettura al Politecnico di Bari, un master in Inghilterra a Southampton, un dottorato Scuola Interpolitecnica (Consorzio dei Politecnici italiani con sede principale presso il Politecnico di Torino), per poi volare oltreoceano come Assistant Professor al WPI di Boston negli Stati Uniti dal 2012 al 2014; quindi dal 2014 a Toronto, prima come Associate Professor, poi come Full Professor e Canada Research Chair dal 2020.

Umberto Berardi si occupa di materiali innovativi nei sistemi edilizi: in particolare finestre in aerogel, altamente isolanti, e materiali a cambiamento di fase: “Per me, già ordinario a Toronto, tornare a Bari è un ritorno a casa dopo un decennio ‘fuori-sede’ - ha detto ad Affaritaliani.it Puglia - la cosa mi rende particolarmente orgoglioso, anche perché dimostra che non sempre l'Università italiana è preclusa ai giovani”.

Professor Berardi, sentiva la mancanza dell’aria di casa oppure è qualcos’altro che la riporta in Italia?

Ho avuto modo negli anni di interagire spesso con l'Italia, sia come referente della rete ISSNAF (Italian Scientists and Scholars in North America) dell'Ontario che con il Ministero degli Esteri (con missioni scientifiche organizzate dal ministero a Seoul e a Washington) e con il MIUR (per esempio, quale valutare progetti di interesse nazionale, tra cui PRIN, Progetti di ricerca COVID, Cluster Nazionale e molti altri). Del resto ho anche svolto diversi ruoli per la Comunità Europea, essendo nel panel dei valutatori degli ERC Starting Grant, dei Consolidator Grant e degli Advanced Grant. Certo, il richiamo del campanile è stato forte, molti colleghi del Politecnico mi hanno chiesto di portare il mio contributo in Puglia e di non rimanere tutta vita fuori nazione, ma la molla più forte è quella della sfida professionale. Poter dimostrare, prima di tutto a me stesso, che qualcosa è possibile anche qui e non solo nel nord America. E poi ci sono i progetti di vita famigliare, la vicinanza a tante persone che ormai vedevo una o due volte l’anno e la convinzione che i borghi del sud Italia rappresentano un patrimonio di relazioni di cui non vorrei privare i miei figli canadesi.

Ci spiega il suo ruolo all’Università Ryerson di Toronto?

A Toronto coordino un gruppo di ricerca di 10 persone, che negli anni si è distinto per numerose ricerche su materiali innovativi per il risparmio energetico. Abbiamo brevetti per gli aerogel, dei gel di aria leggerissimi e che isolano 5 volte di più dei comuni materiali isolanti; puntiamo a far diventare gli aerogel i materiali da costruzione più diffusi per un'edilizia che sposi l'autosufficienza energetica come paradigma di efficienza (del resto in Italia dal 1 gennaio 2021, tutti gli edifici dovranno/dovrebbero essere Zero Energy Building). Si pensi a quante opportunità e a quale futuro si prospettano per questi materiali che, applicati in spessori di 1 cm, possono garantire case comfortevoli, ridurre la bolletta energetica e con essa la povertà energetica. Ogni euro risparmiato in bollette è un euro che la famiglia potrà spendere per alti beni e che non finirà nel bilancio di una grande multinazionale, ma più facilmente muoverà una economia locale di quartiere!

Leggevo anche altro tra le pagine del suo curriculum: decisamente corposo, in funzione della sua giovane età.

Sì, mi occupo anche di sviluppo sostenibile urbano. Per la città di Toronto, ho costruito una mappa energetica, che si monitora in real time da una App e che permette di sapere quanta energia ciascun edificio sta consumando. Da qualche anno facciamo termografia ossia scansioni ad infrarossi con droni da grattacieli alti oltre 100 piani e con questo patrimonio di conoscenza aiutiamo il governo locale a disegnare politiche energetiche e incentivi più efficaci. La citta’ di Toronto per esempio, ha da poco promulgato un regolamento urbano che richiede un tetto giardino su ogni edificio. Con questa nuova politica, che il sindaco ha accettato di adottare, cerchiamo di mitigare gli effetti dell'isola di calore (strano a dirsi ma a Toronto d'estate fa così caldo che le condizioni di discomfort - in molte case senza condizionatori - rappresentano un elemento critico che riempie gli ospedali e aumenta significativamente i tassi di mortalità da colpo di calore). Inoltre, Toronto elargisce contributi economici per quegli edifici meno efficienti, una sorta di 110% canadese, che viene calibrato per essere efficaci sugli edifici "meno efficienti" dal punto di vista energetico.

Non solo il curriculum, ma anche il palmarès dei riconoscimenti è alquanto squilibrato in relazione al dato anagrafico.

Beh, l’altissima innovazione delle ricerche supportano piu’ facilmente risultati gratificanti nei segmenti operativi di queste attività di sviluppo e ricerca e una maggiore diffusione nella comunità scientifica. Nonostante i soli quasi 36 anni, sono riuscito a trovare il tempo (di notte) per scrivere oltre 250 articoli, su riviste o presentati in conferenze internazionali (prendendo parte a circa 100 conferenze in oltre 30 nazioni), che hanno ricevuto oltre 8000 citazioni. Questo bagaglio di esperienze, mi ha permesso di conseguire anche numerosi premi, come quello di essere incluso tra i Top Italian Scientist per la categoria Engineering o il Premio Strazzabosco, conferito dal ISSNAF a Washington, in occasione della visita del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano negli Stati Uniti nel 2016.

Insomma, la partenza è stata fulminante. Pensa di riuscire a mantenere il ritmo anche da Bari?

Lo spero. Tornare a Bari come ordinario - dovrei essere il più giovane italiano in Italia, tra tutte le materie e tutti gli Atenei - e sapere di poter incidere nella mia Università, per i prossimi decenni, rappresenta una sfida ancora più grande. Motivo in più per non risparmiarsi. Intanto mi godo un Natale sereno, mentre io e mia moglie aspettiamo di diventare nuovamente genitori nel prossimo mese!

