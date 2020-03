Rivolta carceri, Foggia: 23 ancora latitanti. Cronaca del caos coordinato

Nella protesta “coordinata” scattata nei penitenziari italiani, dopo le misure restrittive per arginare il diffondersi delle occasioni di contagio da Coronavirus, Foggia si è dimostrata “anello debole” del complesso carcerario nazionale. Anche se, bisogna dirlo, da giorni si moltiplicavano gli interventi - a vari livelli - per ribadire le condizioni insostenibili nelle case circondariali, destinate ad aggravarsi pericolosamente con il progredire della fase critica di salute pubblica.

Sembrava, ma decisamente non era un film quello in scena a Foggia, con l’evasione di circa 80 detenuti, mentre altri 400 mettevano a soqquadro l’intero penitenziario del capoluogo dauno, devastato dalla furia incontrollabile della protesta.

Sono 23 i detenuti ancora ricercati, dopo la cattura tra Foggia e Bari di 41 reclusi in mattinata e altri 11 nella nottata. Attualmente il piazzale antistante il carcere foggiano è presidiato da un numero imponente di forze di polizia.

Tra i 23 evasi ancora latitanti ci sono anche un omicida e tre persone legate alla mafia garganica: ovvero Cristoforo Aghilar, il 36enne che il 28 ottobre scorso ha ucciso ad Orta Nova, Filomena Bruno, 53 anni, mamma della sua ex fidanzata; e tre detenuti di Mattinata (Foggia) legati al clan mafioso garganico: in carcere rispettivamente per droga, per l’assalto a un blindato e per un tentato omicidio.

Sono in corso gli accertamenti per verificar se la protesta sia nata al momento dell’ora d’aria oppure se i detenuti siano riusciti ad aprire o a farsi aprire le celle, per poi riversarsi davanti all’ingresso.

Solo pochi giorni fa, il presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, commentando i dati del XV Rapporto Antigone - presentati in un convegno in Consiglio regionale - con particolare riferimento alla situazione pugliese, aveva dichiarato: “Secondo le statistiche nazionali i reati diminuiscono, l’indice di omicidi qui da noi è tra i più bassi d'Europa, ma le carceri italiane scoppiano, i reclusi affrontano condizioni di affollamento che rendono la pena una sofferenza psichica e fisica ben al di là del suo ruolo rieducativo”.

Per Loizzo, la realtà del sistema carcerario riassume le contraddizioni della società italiana: la sanità penitenziaria non è attrezzata ed efficiente, i detenuti sono costretti a girovagare nelle strutture ospedaliere normali, con quello che questo comporta in termini di sorveglianza e di costi anche economici.

"Ai reati in diminuzione non corrisponde una maggiore percezione di sicurezza dei cittadini - aveva sottolineato Loizzo - che considerano tutti gli immigrati dediti alla delinquenza, ma ovviamente non è così, è solo un luogo comune privo di riscontro, che penalizza un’efficace integrazione. Non si riesce a garantire ai figli in tenerissima età delle detenute di vivere dietro le sbarre in una condizione adeguata alle loro esigenze: sono reclusi al pari delle mamme, ma senza aver commesso alcunché”.

“Il carcere devasta i più fragili ed oggi scontare una pena è molto lontano dalla visione della nostra Costituzione. Secondo l’art.27, ‘Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità’, ma in Italia come sappiamo non è così - aveva aggiunto il presidente Loizzo - per questo è tanto più importante l’impegno di quanti si sforzano di favorire una carcerazione dal volto umano, come fa il garante pugliese dei detenuti, Piero Rossi, la cui struttura è incardinata presso il Consiglio regionale e si dedica all'educazione e al sostegno di tutte le forme di creatività possibili per i reclusi, per favorirne il recupero e il reinserimento nella società civile”.

Senza giri di parole l'analisi di Mario La Vecchia, segretario FP Cgil Foggia, sulla rivolta nel carcere foggiano: “Il coronavirus non c’entra niente, la paura del contagio c’è ma le questioni in campo sono altre. Gli allarmi che abbiamo lanciato sul carcere di Foggia sono rimasti inascoltati, e quello di oggi è l’epilogo di una situazione senza più rimedio”.

“L’Istituto è stato devastato ed è ancora controllato dai rivoltosi”, ha aggiunto Gennaro Ricci, coordinatore Polizia Penitenziaria FP Cgil Foggia, “I detenuti non sono rientrati nelle celle. Non abbiamo avuto la possibilità di contare i reclusi all’interno della struttura, ma di sicuro una parte degli oltre 70 evasi è ancora fuori dal carcere, probabilmente almeno una ventina di loro".

Nella rivolta, non ci sono state persone ferite. Alcuni detenuti hanno accusato malori e sono stati trasferiti in ospedale. Tra gli evasi, c’è stato anche chi è tornato spontaneamente. “La situazione è ancora aperta. Quello del coronavirus è un pretesto, basti pensare che a Foggia i colloqui tra i reclusi e i loro familiari si stanno facendo normalmente e senza particolari restrizioni”, ha spiegato La Vecchia, “La verità è che i detenuti si sentono impuniti e, attraverso queste rivolte, cercano di forzare la mano su provvedimenti che svuotino le carceri”, ha aggiunto Gennaro Ricci, coordinatore Polizia Penitenziaria FP Cgil Foggia.

Lo scorso ottobre, proprio la Funzione Pubblica Cgil Foggia aveva lanciato l’ennesimo e accorato, appello affinché la situazione all’interno del carcere foggiano fosse affrontata. “Da allora, le cose sono cambiate in peggio”, ha dichiarato Gennaro Ricci, “Noi agenti di Polizia Penitenziaria, in ottobre, eravamo circa 280 in servizio, oggi siamo in 250”.

Le persone detenute nel Penitenziario foggiano sono 650, con una struttura ideata per accoglierne 350. Per tenere la situazione sotto controllo, tenendo presente la necessità della turnazione, occorrerebbero altri 100 agenti. L’alto tasso di malattia tra gli agenti, le normali e fisiologiche assenze per ferie e il consueto sistema delle turnazioni, combinati con la situazione di sottodimensionamento dell’organico, fanno in modo che a volte, di notte, ci siano pochissime unità in una struttura con 650 persone su cui vigilare.

“Siamo di fronte a una situazione di fortissima pressione, in linea purtroppo con quanto accade nel resto del Paese, dove negli ultimi 3 anni si sono verificate 3500 aggressioni ai danni degli uomini e delle donne che lavorano negli istituti penitenziari”. La denuncia della FP Cgil è precisa e circostanziata: i livelli di rischio, per chi dentro il carcere ci lavora, non sono soltanto molto alti, ma in questi anni stanno aumentando. Tra le forze dell’ordine, le donne e gli uomini che lavorano in carcere sono quelli che fanno registrare il maggior tasso di patologie legate a stress, stati d’ansia, depressione. Anche il tasso di suicidi e dei tentativi di togliersi la vita è il più alto tra gli agenti di Polizia Penitenziaria. Innanzitutto, occorre potenziare gli organici".

"E’ necessario attivare interventi di sostegno psicologico, in modo continuativo. Occorre dotare il personale e le strutture di sistemi di sicurezza elettronici, oltre che di norme più cogenti per i detenuti che si rendano responsabili di aggressioni. Come ha messo in evidenza la Fp Cgil nazionale, l’attuale situazione rappresenta “la sconfitta della gestione attuata dal Ministro della Giustizia Bonafede e dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Basentini”. Non c’è sicurezza, gli organici sono carenti e in progressiva diminuzione, le strutture carcerarie sono strutturalmente inadeguate, tutti problemi aggravati dal sovraffollamento della popolazione carceraria.

"Solidarietà agli agenti della Polizia Penitenziaria e di tutti i dipendenti delle carceri pugliesi, che in queste ore sono costretti a gestire una situazione che rappresenta un problema nel problema", è arrivata da Erio Congedo, coordinatore regionale Fratelli d'Italia Puglia e Francesco Ventola, vice coordinatore Fratelli d'Italia Puglia.

"Più volte a nome di Fratelli d'Italia - hanno detto i due leader - è stata denunciata la condizione di precarietà della Polizia nelle case circondariali; oggi siamo davanti alla protesta per le limitazioni alle visite familiari atte a contenere la diffusione del Coronavirus, e davanti a ciò lo Stato deve intervenire, anche con l'Esercito qualora opportuno, per bloccare immediatamente la deriva delle ultime ore. Gli italiani sono chiamati ad un atto di responsabilità, alla collaborazione civile. Un sacrificio che deve valere per tutti".

