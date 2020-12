Leo lancia il Tavolo 'Istruzione e Benessere' e Stea il Piano Assunzioni

Diventa permanente e amplia i suoi obiettivi il Tavolo di Coordinamento regionale tra gli assessorati all’Istruzione, alla Sanità e ai Trasporti e i rappresentanti di scuola e università. Un “luogo” di confronto istituzionale che "In questi mesi difficili di lotta alla pandemia - si legge in una nota - si è rivelato utile e proficuo, consentendo la connessione di esigenze e criticità dei diversi ambiti e la possibilità di affrontare le problematiche con un lavoro di squadra". La Giunta regionale ha infatti approvato la proposta dell’assessore all’Istruzione, Sebastiano Leo, che ha voluto così dare una forma permanente a questa esperienza istituzionale.

“L’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia ha evidenziato quanto istruzione e salute siano strettamente collegate e incidano sul benessere di un Paese - ha spiegato l'assessore Leo - è necessario , pertanto, ragionare in una logica di interdisciplinarietà, dall’adozione di policy integrate, che abbraccino il concetto di salute e benessere dello studente a 360 gradi”.

“Dobbiamo guardare oltre l’emergenza da Covid 19 - ha proseguito Leo - e farci portatori di un manifesto, da promuovere nelle scuole e nelle università della Puglia, che lanci strategie unitarie in materia di sanità, benessere, corretti stili di vita, prevenzione, servizi educativi per l’infanzia, nuove forme di mobilità, sport".

"Da qui l’idea di istituire un Tavolo permanente - ha ribadito Leo - con i colleghi assessori Lopalco e Maurodinoia, la Direttrice USR Puglia Anna Cammalleri e le Università del territorio, che ringrazio per la straordinaria sinergia. Al tavolo di lavoro saranno ovviamente invitate anche le organizzazioni sindacali”.

Il Tavolo - si legge ancora nella nota diffusa - nasce dunque a valle degli incontri che si sono svolti negli scorsi mesi al fine di effettuare un raccordo tra le diverse fonti normative, regolamentari e i provvedimenti emanati in materia di gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nell’ambito delle attività scolastiche ed universitarie. In quella circostanza emerge netta la necessità di rendere stabile il rapporto tra i soggetti e costituire un tavolo di coordinamento regionale finalizzato in primis a garantire un’uniforme applicazione dei protocolli operativi da parte degli Uffici Scolastici Provinciali, delle Istituzioni Scolastiche, delle Università, delle articolazioni organizzative delle ASL, delle aziende regionali di trasporto pubblico e degli operatori del mondo dello sport.

Il Tavolo non si occuperà solo dell’emergenza sanitaria, ma sarà anche l’incubatore e il promotore di progetti di educazione alla salute, di promozione della prevenzione e di corretti stili di vita, di nuove forme di mobilità e movimento, di tutte quelle iniziative che favoriscono il benessere dello studente nell'ambito scolastico e universitario.

L'assessore ha poi voluto comunicare che: “La Giunta regionale ha anche approvato, su mia proposta, la delibera che consente di prorogare le attività degli operatori della formazione attualmente in servizio presso i Centri per l'Impiego pugliesi, il cui termine era fissato al 31 dicembre 2020”.

“Ho mantenuto l’impegno che avevo preso con i lavoratori, con le organizzazioni sindacali e con il Consiglio Regionale. Questi professionisti della formazione - ha sottolineato - svolgono prestazioni importanti per i servizi pubblici per il lavoro, a maggior ragione in un momento delicato di rafforzamento e potenziamento dell'ARPAL e dei centri per l’impiego".

"Per queste ragioni - ha aggiunto Leo - era necessario garantire la continuità delle funzioni. Al contempo ritengo indispensabile individuare una soluzione responsabile e condivisa all’annoso problema del rapporto di lavoro di questi professionisti. A strettissimo giro convocherò associazioni datoriali e sindacati per iniziare questo percorso”.

“La proroga - ha concluso l’assessore - consente al Consiglio e alla Commissione competente di affrontare la questione nelle prossime settimane. Voglio ringraziare l’assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, e le sue strutture, oltre ai miei uffici, per la sensibilità al tema e per la fattiva collaborazione nella individuazione delle risorse utili all’adozione del provvedimento”.

“Prendiamo atto che l’assessore al Lavoro, Sebastiano Leo, ha mantenuto la parola data in Consiglio regionale: il contratto dei formatori è stato prorogato - hanno commentato dagli scranni di Fratelli d'Italia - è stato, così, scongiurato il rischio che il 31 dicembre lavoratori ‘formati e formatori’ si ritrovassero senza un impiego, nonostante è proprio grazie a loro che i Centri per l’Impiego hanno continuato a offrire servizi. A questo punto è altresì auspicabile che la loro vertenza occupazionale trovi un punto di definizione, che tenga conto dell’esperienza maturata, ma anche delle regole previste per le assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni".

Un sollecito, questo di Fratelli d'Italia, diretto a un Assessore per stimolare la sensibilità di altro dicastero: “A tal proposito così come prendiamo atto della buona volontà dell’assessore Leo nel voler risolvere un problema, stigmatizziamo il suo silenzio e il suo avallo a procedure di assunzione a tempo determinato e attraverso agenzie interinali che l’ARPAL continua a indire, nonostante migliaia e migliaia di persone stiano aspettando l’espletazione del concorso“.

"La domanda rimane sempre la stessa - ha incalzato da Fd'I - perché creare lavoratori precari in un momento in cui si lavora in smart working, quindi senza neppure la possibilità di essere poter essere formati per la mansione che si deve ricoprire? Non solo, ma chi selezionerebbe i candidati e sulla base di quali criteri di idoneità, l’agenzia interinale? Ma è mai possibile che all’assessore Leo questo modo di procedere non appaia se non legittimo, quanto meno opportuno sul piano politico? O dobbiamo pensare che il suo avallo dipenda da una sorta di sudditanza politica al ‘direttore generale’ dell’Arpal, Massimo Cassano, essendo stato Leo eletto proprio con il movimento Puglia Popolare del quale Cassano è il leader?”.

La risposta, in qualche modo, non si è fatta attendere: anche se arrivata da altro assessorato: "La giunta regionale pugliese, su proposta dell'assessore al Personale, Gianni Stea, ha definito il piano dei fabbisogni per il triennio 2020-2022 con la definizione del piano delle assunzioni per il 2020. Complessivamente si tratta di 1021 tra 228 passaggi di livello, 38 co.co.co e 754 nuove assunzioni per varie posizioni a tempo indeterminato".

“Come promesso - ha dichiarato Stea - abbiamo accelerato i tempi per sostituire il personale dipendente in uscita. I nuovo posti, con riferimento ai primi 661 del 2020 saranno assegnati entro la prossima estate con un criterio ad hoc da inserire nei bandi per assumere neolaureati - dove necessario tale titolo di studio - fino a 32 anni con l'obiettivo anche di favorire il rientro dei giovani dall'estero e dalle Regioni del Nord Italia”.

Stea ha poi assicurato tempi brevissimi anche per gli stessi bandi di concorso: ”Stiamo facendo ogni sforzo affinché si possa partire con la pubblicazione già a febbraio”. Altri posti, con scadenza triennale saranno poi recuperati con risorse ministeriali. “Si tratta di personale altamente specialistico per far fronte ad eventuali situazioni emergenziali. Contiamo così di poter assumere risorse umane per una trentina di unità”.

“Questo è un provvedimento - si legge nella nota dell’assessore Stea - reso possibile dalla totale assenza di criticità nel bilancio regionale. Veniamo da un quinquennio dove la Giunta regionale ha esaurito tutte le graduatorie, fornendo così a tanti giovani assunti una certezza lavorativa definitiva. Il nuovo piano assunzionale riguarda unità suddivise nelle varie categorie. Si tratta di numeri importanti poiché provvediamo anche alle ultime stabilizzazioni dei CoCoCo e abbiamo previsto di coprire quasi tutte le uscite per pensionamenti naturali e per ex Legge n. 100. Nel piano non mancano le progressioni verticali per il personale interno”.

“Si osservi - ha concluso Stea - che a fronte di una capacità assunzionale per il 2020 pari a euro 22.741.870 euro, la spesa programmata è pari a 21.762.016 euro, con un avanzo pari a 979.853 euro. Inoltre, come detto, è stato rivisitato il piano assunzionale 2021, con ulteriori 360 unità, grazie all'avanzo di bilancio 2020”.

(gelormini@gmail.com)