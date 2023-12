Taranto Teleperformance Italia tra le 10 aziende Millennials

Teleperformance Italia - l’azienda specializzata in customer service eservizi a supporto delle imprese che impiega a Taranto circa 2000 persone e altre 500 a Fiumicino - è di nuovo nella top ten delle aziende preferite dai Millennials, vale a dire le persone nate tra il 1981 e il 1997 ed è l’unica realtà pugliese presente nei primi dieci posti. La classifica è stata stilata dalla società di consulenza internazionale Great Place to Work® Italia, che analizza gli ambienti di lavoro misurando le opinioni dei collaboratori.

Le aziende sono state premiate per le loro politiche di inclusione tra le diverse generazioni e per l’assenza di discriminazioni di genere. Ad essere valutati positivamente anche aspetti come laretribuzione e la presenza di un programma di benefit aziendali. La classifica sfata uno dei mitisecondo i quali i Millennials preferiscono le startup o le piccole imprese e la presenza di unagrande azienda come Teleperformance Italia lo conferma; nelle prime 20 posizioni si contanocinque realtà di grandi dimensioni con oltre 500 dipendenti.

“Spirito di squadra, etica nel lavoro e nel nostro impegno sul territorio, benessere delle persone,che vengono messe al centro del business. È questo che le persone di Teleperfomance Italiaraggruppate nella categoria dei Millennials riconoscono nella nostra comunità. Condividiamo - commenta l’amministratore delegato di Teleperformance Italia Diego Pisa - gli stessi valori, ilmedesimo percorso. E per noi è l’ennesima conferma della bontà del profondo lavoro dirinnovamento dell’azienda intrapreso negli ultimi anni”.

Sono 117 le imprese analizzate e, tra gli aspetti positivi messi in evidenza, ci sono anche ilmiglioramento del clima aziendale grazie ai piani attuati dal management, un’efficace gestione delpersonale e dei carichi di lavoro, il riconoscimento del valore delle idee e delle innovazioni portatedal personale, oltre al coinvolgimento nelle decisioni che influiscono sulle attività. Tra gli altriaspetti messi in evidenza, infine, ci sono anche il trattamento economico imparziale e lameritocrazia come unica leva per la progressione delle carriere.

