Telespazio e DTA Puglia accordo per lo sviluppo di nuovi servizi

Arricchire il sistema aerospaziale nazionale di nuove capacità e competenze, favorire lo sviluppo di infrastrutture come il Grottaglie Airport Test Bed e il Centro spaziale di Fucino, sostenere lo sviluppo di innovazioni in campo aerospaziale anche grazie al programma ESA BIC - Brindisi.

Sono questi alcuni degli obiettivi dell’accordo siglato a Roma, presso la direzione generale di Telespazio, tra l’Amministratore Delegato dell’azienda, Luigi Pasquali, e il Presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) pugliese Giuseppe Acierno.

Il nuovo accordo amplia e rinnova la precedente intesa siglata tra Telespazio e il DTA negli anni scorsi e concentra l’attenzione sui droni e i velivoli a pilotaggio remoto (APR), settori su cui sia l’azienda che il distretto sono impegnati nello sviluppo di soluzioni e servizi innovativi e nella ricerca di nuove tecnologie.

Grazie alla nuova intesa, in particolare, Telespazio e il DTA lavoreranno insieme per lo sviluppo di soluzioni in grado di favorire l’integrazione degli APR nello spazio aereo controllato (ATM) e nello U-Space utilizzando servizi satellitari di navigazione e di telecomunicazione oltre a studiare possibili applicazioni e servizi con i droni per attività di osservazione del territorio, dell’ambiente e della mobilità.

Inoltre, Telespazio e il DTA utilizzeranno tutte le loro competenze nella gestione e nell’analisi dei big data raccolti da sensori satellitari e aerei per sviluppare applicazioni e servizi sperimentali in grado di favorire una gestione e lo sviluppo sostenibile e resiliente del territorio, della mobilità, delle infrastrutture e del sistema industriale e sociale pugliese.

Particolare attenzione sarà anche rivolta allo sviluppo infrastrutturale del Grottaglie Airport Test Bed, infrastruttura di ricerca e sperimentazione nazionale già riconosciuta nel Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca del MIUR (PNIR 2014-2020) e che ha già ospitato numerose attività di sperimentazione, e del Centro spaziale del Fucino – che solo poche settimane fa ha ospitato per prima volta un volo di prova con droni -, sia attraverso lo sviluppo di nuovi laboratori che attraverso la connessione diretta tra i due centri.

Infine, un elemento fondamentale saranno le attività di supporto allo sviluppo di imprese e star-up locali, come ad esempio, il technical mentorship e business analysis nell’ambito dell’iniziativa ESA Business Incubation Center Brindisi (ESA BIC).

