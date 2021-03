“The Christmas Show”, terminate a Lecce le riprese

Sono terminate nei giorni scorsi, a Lecce, le riprese per un film di cui sentiremo sicuramente parlare tanto. Appassionante, divertente, coinvolgente, “The Christmas Show” è un film che racconta i nostri tempi strizzando l’occhio alle commedie italo-americane alla Frank Capra. Un film che commuove quando vanno in scena i sentimenti veri e profondi ma che sa anche far ridere senza mai perdere l’eleganza.

Con la regia di Alberto Ferrari (Un figlio di nome Erasmus, La terza Stella), “The Christmas Show”, il film nato da un’idea originale di Pier Paolo Piastra e Carlo Mazzola, con il soggetto di Alessandra Piccinni e Michele Belsanti e la sceneggiatura di Alberto Ferrari, Alessandra Piccinni, Michele Belsanti e Cristiano Malacrino, uscirà l’8 dicembre prossimo e sarà trasmesso in oltre 750 sale cinematografiche di tutta Italia. Sarà il film che emozionerà il nostro primo Natale post-Covid, quando, ci auguriamo, torneremo ad affollare i cinema di cui tanto sentiamo la mancanza.

“The Christmas Show” è un po’ figlio dellockdown, l’isolamento imposto della terribile pandemia che ha colpito il mondo intero. Una condizione che ci ha costretti a ripensare ai ritmi della nostra vita e che, nel caso del film, ha voluto “creare” e dare forma e colore ad un messaggio di fiducia e di speranza per rendere tangibile una verità indiscutibile: credere sempre nella magia dei sogni aiuta a disegnare una vita migliore.

A raccontarlo con un’intervista sono il produttore del film, Pier Paolo Piastra, patron della Viva Productions, e Maria Rosa Capelli, produttrice creativa del film. La Viva Productions, Casa di Produzione molto giovane, si è già fatta notare nel panorama cinematografico per delle produzioni importanti. Su tutte “Bene ma non benissimo” di Francesco Mandelli, candidato dall'Accademia del Cinema Italiano alle nominations per il prestigioso premio "David di Donatello 2020", nella categoria “Film Italiani”. Anche la 53ª edizione del WorldFest Houston International Film Festival (Texas- USA), il Festival Annuale Internazionale di Film Indipendenti, ha assegnato due prestigiosissimi Remi Awards al film “Bene ma non Benissimo”: il Premio come “Miglior Lungometraggio” al regista Francesco Mandelli e il Premio come “Miglior Attrice Stella Nascente” a Francesca Giordano, protagonista nel ruolo di Candida. Un’enorme soddisfazione e una grande emozione per la Viva Productions ricevere questi riconoscimenti presso la propria sede milanese. Il premio “Remi” in onore dell’artista Frederich Remigton, è, infatti, l’unico al mondo che conferisce un punteggio, in base al voto espresso da dieci diverse giurie che esaminano i lavori di oltre 1.000 cineasti, ed è stato il primo a dare riconoscimenti a registi quali: Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola, David Lynch, Brian the Palma, Ridley Scott, Oliver Stone e molti altri.

Dottor Piastra, quando nasce la Viva Productions?

Viva Producions nasce nel 2015, da una prima esperienza con Massimo Boldi, in Trentino, dove ho collaborato nel film Matrimonio al Sud. Dopo questa prima collaborazione con Boldi sono partito con la mia società, Viva, e ho iniziato a creare piccoli film. “The Christmas Show” che abbiamo girato qui a Lecce è senza dubbio la produzione più grossa. Sono stato premiato a Venezia per il film “Bene ma non benissimo”, un film sul bullismo che, come avete appena ricordato, è stato candidato al David di Donatello e ha anche ricevuto prestigiosi riconoscimenti dall’America.

Quali sono le qualità che secondo Lei deve avere un produttore? Le qualità sono quelle del produttore di una volta e che ho messo io in questo mio ultimo film. Come facevano quarant’anni fa i veri produttori, ho voluto essere presente sul set dal primo all’ultimo ciak, condividendo stati d’animo, fatica e impegno con gli attori e la troupe. Il produttore deve, secondo me, far capire sempre che c’è un occhio vigile che sorveglia ma che lui è lì, per il bene di tutti. È andata così per “The Christmas Show” ed è per questo che si è creato un ambiente familiare e un’atmosfera bellissima sul set a Lecce.

Parliamo di questo vostro ultimo lavoro: “The Christmas Show”. Come nasce l’idea e come definirebbe l’esperienza di girare a Lecce?

Il film “The Christmas Show” è un film che mixa sapientemente tutte le sfaccettature della vita reale e le condensa in un breve reality tv che lentamente si trasforma in una magia capace di riportare in famiglia lo spirito natalizio. L’idea del film è nata da una telefonata che ci siamo scambiati durante il lockdown con il mio amico Carlo Alberto Mazzola; idea che poi è stata sviluppata insieme alla produttrice creativa Maria Rosa Capelli. Sono felice della scelta di aver realizzato a Lecce questo film. La proposta è stata del nostro produttore esecutivo, Gian Gabriele Foschini, un’idea che io e la produttrice creativa abbiamo sposato immediatamente. Quello che, poi, è successo a Lecce, avalla pienamente la nostra scelta. In Puglia abbiamo trovato ottime maestranze che hanno lavorato giorno e notte per realizzare in 20 giorni un set pazzesco. Nel cuore di Lecce, bellissima cittadina che ci ha accolti meravigliosamente bene, abbiamo creato una piccola Cinecittà. Da quest’esperienza traggo la forza e la speranza di poter creare una vera Cinecittà anche nella mia Milano. Ci tengo ad anticiparvi, a tal proposito, che la Prima del film, l’8 dicembre, sarà proprio a Milano.

Dunque, possiamo dire che c’è un Asse Milano - Puglia. Pensa che questa esperienza potrà generare altre collaborazioni?

Assolutamente sì. Devo dire che in Puglia, l’Apulia Film Commission fa un lavoro straordinario. Sul nostro set abbiamo avuto il piacere di ricevere la visita del direttore generale, il dottor Antonio Parente che si è, tra l’altro, complimentato per la nostra produzione e per gli sforzi che abbiamo fatto per realizzare questo film. Indubbiamente continueremo a pensare alla Puglia e al Salento per i nostri prossimi film ma, non saremo solamente noi a spostarci: vorrei portare su a Milano la professionalità e la manodopera pugliese per creare la Cinecittà di Milano che io ho nel cuore; perché in Puglia ho conosciuto lavoratori instancabili che hanno dimostrato passione, forza e carattere. Qualità indispensabili nel cinema ma non solo.

Dottoressa Capelli, ci racconta qualcosa in più di questo suo ultimo lavoro come produttrice creativa?

Questo film lo abbiamo pensato insieme e per questo consideriamo “The Christmas Show” un po’ come un nostro figlio. Ci siamo posti la domanda “cosa vorremmo vedere in un film” e abbiamo preso come esempio film internazionali, scegliendo da ognuno un aspetto che ci colpiva particolarmente. Un pezzettino alla volta e confrontandomi con lo sceneggiatore e con altri collaboratori abbiamo iniziato a plasmare il film. Così è stato anche con gli attori. Dopo aver letto la sceneggiatura ho immaginato il film e l’ho visto scorrere nella mia mente. E ho visto gli attori: gli stessi attori che ringrazio profondamente per aver accettato senza esitare di far parte del cast. Ci teniamo a sottolineare che abbiamo lavorato con grandi artisti e che nel film “The Christmas Show” gli spettatori vedranno lavorare insieme attori del calibro di Serena Autieri, Ornella Muti, Raoul Bova, Tullio Solenghi e Francesco Pannofino insieme ai giovanissimi Alice Andrea Ferrari e Giulio Nunziante Cesaro.

Qual è l’augurio che vi sentite di fare al cinema italiano?

(M.R.C) Deve riemergere la voglia di rischiare, di mettersi in gioco e di crederci. Quando ho iniziato questo film con Pier Paolo, la prima frase a cui ho pensato è una frase di una canzone di Ligabue: “sono sempre i sogni a dare forma al mondo”. Se sogniamo e proviamo a realizzare i nostri sogni si possono ottenere grandi risultati e questo film ne è la prova. Il cinema secondo me ha bisogno di crederci, di crederci ancora. (P.P.P) il cinema ha però anche bisogno che si ritorni a quarant’anni fa, che i produttori ci mettano la faccia dal primo all’ultimo giorno. E soprattutto che portino entusiasmo: per questo mi sento di dire ai miei colleghi di andare sui set perché è meraviglioso, è meraviglioso crescere insieme al proprio film.

L’augurio, invece, per tutti noi, è quello di poter riconquistare la normalità dei sorrisi, celati oggi dalle mascherine, e degli abbracci vietati per legge. Tornare al cinema sarà sicuramente la nostra piccola grande vittoria.