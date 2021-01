Titti De Simone: ‘Emergenza sociale, come primo problema del Paese’

di Titti De Simone*

O si mette il motore alla barca oppure in mezzo alla tempesta si rischia di affondare. Non è una metafora bersaniana, è quello che penso nel mezzo di una fase dolorosa, socialmente dolorosa, umanamente dolorosa. Per tanti e tante. Dobbiamo accendere questo motore e partire. Fare presto.

E lo dico con nettezza, il problema dell’emergenza sociale va messo al primo posto nel Paese. Altrimenti saremo travolti. Io parto dal programma di governo della Puglia scritto in modo partecipato e penso che lì ci sia la rotta giusta.

Prima cosa, un piano di contrasto alla povertà educativa. Significa sviluppo, futuro, lavoro: di analisi e studi ce ne sono a bizzeffe. Basta guardare l’ultimo dossier del Ministero delle politiche per la famiglia, per capire che il primo grande, immenso divario fra Nord e Sud sta lì. Asili nido e tempo pieno nelle Regioni del Nord esistono, al Sud siamo molto al di sotto della media nazionale.

In Puglia, nonostante i progressi siamo ancora molto indietro. Direte voi, ma cosa c’entra con il lavoro, l’economia, lo sviluppo economico? Allora, guardiamo i dati OCSE, guardiamo gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, guardiamo tutti gli studi economici. Tutti indicano questa rotta per ricucire e per ripartire.

Allora, il primo grande progetto di investimento per il Recovery Plan, anche per la Puglia, credo debba partire da qui. Portare gli asili nido e l’istruzione della fascia 0-6 anni a pieno titolo dentro gli standard del diritto allo studio, ridefinendo i livelli essenziali dei servizi, superando il gap con le altre regioni. Abbiamo già cominciato a parlarne con il Forum del terzo settore, i sindacati della Puglia. C’è convergenza.

Mettiamoci tutti intorno ad un tavolo (politica, forze sociali, economiche, mondo della scuola e del terzo settore) e accendiamo i motori. Personalmente come responsabile del programma di governo, farò la mia piccola parte e sosterrò questa battaglia.

Non c’è tempo da perdere. Next Generation significa che abbiamo un debito di futuro per queste prossime generazioni, costruiamo un sistema universale di diritti educativi.

* Consigliere del presidente Michele Emiliano, per l'Attuazione del programma di governo regionale