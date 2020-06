Tpp, riaprono i teatri in Puglia: un riscatto per l’intero comparto

Riaprono i teatri, e mai come questa volta è un appuntamento atteso da tutti gli operatori culturali pugliesi, ma anche dagli appassionati e dai visitatori. Una ripartenza vera per tutto il comparto artistico-culturale. La voglia di riscatto sta nei dati: in soli 2 mesi, dall’8 marzo a metà maggio, è stata bruciata il 40% dell'attività di TPP, rinviate 280 recite su 700 che normalmente vengono realizzate. Non hanno potuto esibirsi 136 compagnie per 1.150.000 euro di cachet ovvero il 38/40% dell’attività in soli due mesi. Seicentocinquantamila euro il volume di affari andato in fumo per i servizi tecnici, organizzativi, promozionali collegati.

Ma nonostante questo, anche in periodo di quarantena il settore si è fermato: "Siamo stati vicini ai ragazzi delle scuole nel periodo della quarantena mettendo sulla nostra piattaforma, completamente gratuita, i 12 spettacoli che si sono esibiti al Napoli Teatro Festival lo scorso anno con una vera e propria playlist di spessore, a dimostrazione di come il teatro per ragazzi goda di ottima salute in Puglia e sia una delle eccellenze del panorama culturale nazionale - afferma il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe D'Urso - sottolineo poi l'iniziativa di alcuni teatri pugliesi che hanno riaperto a mezzanotte del 15 giugno, in una simbolica ripartenza dopo le difficoltà vissute con la pandemia".

"Si riparte con l'ottimismo della volontà - aggiunge il Presidente del Tpp - dobbiamo valorizzare le risorse e i talenti del nostro territorio pugliese, e stiamo lavorando per iniziative in sinergia con i nostri Comuni soci e gli operatori culturali. In questo momento abbiamo bisogno di iniezioni di fiducia, e da parte del Teatro Pubblico Pugliese ci sarà tutta la disponibilità all'ascolto. Siamo fiduciosi per il futuro".

Il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese è stato presente all’ultima puntata di stagione per #TPPLIVE, il format on line del Teatro Pubblico Pugliese in onda su Facebook, per rispondere alle domande delle giornaliste Ileana Sapone e Maddalena Tulanti, insieme a Salvatore Tramacere, regista e direttore del Teatro Koreja di Lecce e Cosimo Severo di Bottega degli Apocrifi di Manfredonia che a mezzanotte e un minuto di lunedì 15 giugno, dopo 99 giorni, ha riaperto il Teatro Comunale “Lucio Dalla” con un “Un sogno a mezzanotte”, rito collettivo di teatro e musica per 50 spettatori paganti.

Nuova partenza celebrata anche al Teatro Comunale 'Niccolò Piccinni' di Bari, con un incontro simbolico tra gli Amministratori della Città e i Lavoratori del Teatro, nel teatro vuoto - sul palcoscenico - mentre erano in corso i lavori per gli adeguamenti dell’emergenza, obbligatori in questo periodo di transizione.

Tre donne, sulla scena: l'assessore alla Cultura del Comune di Bari, Ines Pierucci, e ancora le due giornaliste, Maddalena Tulanti e Ileana Sapone, impegnate in una conversazione su quello che c’è e quello che ci sarà e teatro.

Al centro della conversazione: i progetti per l’estate ormai alle porte e quelli per la prossima stagione. Per riflettere insieme sulle prospettive e sul rilancio culturale della città, sulla valorizzazione dei luoghi e degli artisti che operano nel territorio. Dando voce ai lavoratori invisibili dello spettacolo, quelli che non vanno in scena e non prendono gli applausi, ma senza i quali il teatro non esisterebbe.

Tecnici, impiegati, maschere, spettatori sono stati per una volta al centro della scena: per leggere dei brani teatrali e mostrare il loro volto, facendo ascoltare la loro voce.

E la musica torna anche al Teatro Petruzzelli, con un concerto ad ingresso gratuito su prenotazione, aperto alla cittadinanza. Dopo la riapertura del 15 giugno, con due settimane di Visite Guidate ad ingresso libero -per cui la Fondazione ha ricevuto oltre 500 prenotazioni in poche ore - è in programma il primo concerto dopo il lockdown.

Martedì 30 giugno alle 19.30 sarà l’Orchestra d’Archi del Teatro Petruzzelli, diretta da Roberta Peroni, a celebrare il ritorno della grande musica nel cuore del capoluogo pugliese. Un nuovo abbraccio alla città di Bari, in attesa del ritorno a pieno ritmo delle attività, auspicabilmente nel mese di settembre con l’opera L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti.

In programma: Eine kleine Nachtmusik di Wolfgang Amadeus Mozart, Simple Symphony di Benjamin Britten, Serenata per archi Op. 22 di Antonin Dvořák, Antiche danze ed arie per liuto e III Suite di Otorino Respighi, Variazioni su un tema elisabettiano (Variazioni sul Canone di Sellinger), Quick and Gay di Benjamin Britten, Finale e Fuga à la gigue di William Walton.

Il concerto sarà riservato ad un massimo di 200 spettatori, come stabilito dall’Ordinanza 255 della Regione Puglia.

Sarà possibile prenotarsi a partire da sabato 20 giugno a martedì 30 giugno , esclusivamente scrivendo alla mail botteghino@fondazionepetruzzelli.it. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo, farà fede la data e l’orario della mail.

La prenotazione è nominativa (per una singola persona), sarà necessario indicare: nome e cognome, recapito telefonico, eventuale presenza di disabili in carrozzina. In caso di prenotazione per nuclei familiari si potrà prenotare per un massimo di 6 persone, di cui sarà necessario indicare tutti i nominativi. Richiedendo l’assegnazione di posti vicini ogni spettatore si assume la responsabilità della richiesta.

Compatibilmente alla disponibilità dei posti, sarà consentito l’ingresso a Teatro solo degli spettatori che avranno ricevuto la mail di conferma dell’avvenuta prenotazione con l’assegnazione del posto. La conferma dovrà essere esibita all’ingresso, anche in formato digitale, mostrando lo schermo del proprio telefono cellulare. Per l’ingresso a Teatro si richiede gentilmente di indossare la mascherina fino al raggiungimento del proprio po

Intanto, il Teatro Petruzzelli ha riaperto le porte con le visite guidate ad ingresso libero (su prenotazione e per piccoli gruppi). Con grande emozione dei primi visitatori, alcuni dei quali non erano mai entrati in Teatro, e non sono mancate persino le lacrime di gioia di alcuni visitatori.

La Fondazione Petruzzelli aveva inizialmente programmato una sola settimana, ma dopo le centinaia di mail ricevute, si è deciso di prolungare il calendario delle visite, per cercare di esaudire il maggior numero possibile di richieste pervenute. Fino a domenica 28 giugno, con due fasce orarie a giornata alle 18.30 ed alle 19.30.

Due visite al giorno, con massimo dieci persone per volta, con un percorso della durata di circa 30 minuti, per scoprire la storia e la splendida architettura del Teatro Petruzzelli.

Le visite accoglieranno gruppi composti da 10 persone, potrà partecipare alla visita solo chi ha ricevuto conferma a mezzo mail. Nel corso della visita è richiesto di indossare la mascherina.

L’iniziativa ha lo scopo di rinsaldare il legame fra il pubblico ed suo amato Teatro, in attesa di poter riprendere la piena attività con il recupero degli spettacoli sospesi, auspicabilmente dal mese di settembre.

