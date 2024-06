Vito Leccese sarà il prossimo Sindaco di Bari, Poli Bortone a Lecce

Sulla base dei primi dati dei ballottaggi su Bari, secondo il decision desk di Youtrend per SkyTg24, Vito Leccese risulterebbe eletto Sindaco del capoluogo pugliese.

Leccese è in netto vantaggio con circa il 70% delle preferenze rispetto al candidato del centrodestra, Fabio Romito, che si attesta sopra il 29%. Lo stesso Fabio Romito ha telefonato al nuovo sindaco per augurare Buon lavoro e riconoscendo il risultato delle urne.

Il dato appare consolidato dopo lo scrutinio di oltre la metà delle sezioni aperte. Il testa a testa, invece a Lecce, vede prevalere Adriana Poli Bortone su Carlo Salvemini, a poche sezioni ancora da scrutinare, ma nel capoluogo salentino lo spoglio del ballottaggio è andato avanti a ritmi ‘rallentati’, anche in virtù dei controlli postumi e delle polemiche che hanno accompagnato i risultati del primo turno.

L'affluenza alle urne in Puglia ha fatto registrare meno del 40% a Bari, mentre a lecce ha superato la soglia del 60%.

"Vito Leccese è il sindaco di Bari con oltre il 70% dei consensi. Una vittoria schiacciante - ha dichiarato a caldo Domenico De Santis, Segretario regionale PD - che per un soffio non abbiamo potuto festeggiare due settimane fa. Il PD ha creduto fin da subito nella candidatura di Vito Leccese e ha dato un importante contributo alla sua elezione. La bassa affluenza è un dato che continua a preoccupare in ogni elezione, ma nel caso di Bari tutto il popolo del centro sinistra si era già espresso con percentuali larghissime a favore di Vito. Insieme a Michele Laforgia saremo accanto al Sindaco per continuare a governare questa terra nel segno della buona amministrazione".

