Xylella, Regolamento UE e ulivi dell'Alto Salento

Il professore Franco Nigro contesta la scarsa incisività mostrata dai parlamentari europei e dai rappresentanti dello Stato italiano e della Regione Puglia nel chiedere norme più adeguate per contrastare una situazione che costringe a morte tutte le piante di ulivo delle province di Lecce, Brindisi e Taranto: forse hanno pensato a rappresentare i vivaisti più che gli olivicoltori, oppure non conoscono la reale situazione del territorio pugliese.

La linea di contrasto del batterio è stata spostata solo sulla carta, permettendogli così di continuare a fare il suo corso. Ci sono piante che possono essere salvate, ma senza norme e interventi adeguati vengono abbandonate al loro destino di morte. Un grave errore ridurre l’ampiezza della zona di contenimento in cui intervenire da 20 a 5 chilometri e della zona cuscinetto da 10 a 5 chilometri. (o.m.)

dii Franco NIGRO*

L’approvazione del Regolamento di Esecuzione della Commissione Europea n° 1201/2020 del 14 agosto 2020, introduce modifiche significative nelle misure e negli interventi per prevenire l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa nel territorio della UE. Questo nuovo Regolamento abroga definitivamente la decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e pur sancendo, come già noto, che non sarà mai più possibile eradicare il batterio dal territorio pugliese, se applicata alla lettera rischia di rendere più blandi ed aleatori gli interventi per rallentare la corsa dell’epidemia.

Larghe fasce olivetate nell’area ex-contenimento e contenimento, invece, potrebbero ancora essere salvate, applicando tempestivamente le misure di abbattimento delle piante infette e di controllo del vettore. Nel complesso, l’orientamento di fondo che emerge dal nuovo Regolamento, se applicato alla lettera,porterà ad una sostanziale smobilitazione degli interventi di contenimento e alla ulteriore diffusione della malattia.

Le scelte di fondo che sanciscono la smobilitazione e il disimpegno riguardano la riduzione delle dimensioni delle aree di intervento. In particolare: 1) si riduce da 100 a 50 metri il raggio entro cui rimuovere tutte le piante sane e infette nella zona cuscinetto; 2) si riduce l’ampiezza della zona di contenimento da 20 a 5 km e della zona cuscinetto da 10 a 5 km.

Interpretata alla lettera e qualora fosse applicata così come è nella specifica situazione pugliese, la norma comporterebbe che la nuova demarcazione della zona di contenimento, a partire dal limite dell’attuale zona infetta (asse Est-Ovestda Villanova di Ostuni fino al Mar Piccolo di Taranto) dovrebbe arretrare, all’incirca, ad un’asse che va da Torre Canne di Fasano fino al comune di Statte/Castello Aragonese di Taranto, includendo in tale area soltanto metà del territorio dei comuni di Fasano, Locorotondo, Martina Franca, Crispiano e Statte.

In pratica, esemplificando al massimo (Fig. 1), tutta l’area colorata arancione che si trova al di sotto della linea tratteggiata rossa rischierebbe di essere esclusa da qualsiasi intervento di contenimento, compresi i più recenti focolai rinvenuti nel territorio di Locorotondo. Senza dimenticare che la gran parte dei territori dei comuni di Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Grottaglie, San Marzano e giù fino a Pulsano già di colore bianco nella figura costituiva la famosa zona “ex-contenimento”, la quale è stata già recentemente abbandonata a se stessa e in cui l’epidemia è attualmente in piena fase esplosiva. La nuova zona di contenimento, quindi, sarebbe limitata all’area arancione al di sopra della linea tratteggiata rossa fino all’area di colore turchese.





La nuova zona cuscinetto, invece, sarebbe limitata all’area colorata in turchese situata al di sotto della linea tratteggiata verde.

Risulta evidente che una linea immaginaria che separa due diverse aree demarcate, se sinora ha dato possibilità al batterio di spostarsi a balzi di decine e decine di chilometri da Gallipoli a Locorotondo, come si può pensare che possa contenerlo quando addirittura si riduce la dimensione delle aree in cui dovrebbero essere previste le attività di contenimento? Soprattutto se nella zona infetta a ridosso della zona contenimento non esiste alcun obbligo né di controllo del vettore né di eliminazione delle piante di olivo infette, fonte principale di inoculo batterico.

La riduzione dell’ampiezza delle aree non implica alcun rafforzamento automatico delle azioni di contrasto al batterio e al suo vettore. Semmai è la qualità delle varie azioni e dei controlli che possono contrastarne la sua diffusione. In sostanza, l’applicazione letterale di questo nuovo Regolamento significherebbe, per l’ennesima volta, “spostare” la linea sulla carta e lasciare che al di sotto la malattia faccia il suo corso.

Il meccanismo di adozione del Regolamento è molto lungo e complesso. Raggiunta un’intesa di massima sul documento tra gli stati membri, il provvedimento è reso disponibile alla consultazione pubblica, così che tutti possano evidenziarne incongruenze e proporre modifiche. Così, liberi cittadini, Organizzazioni di Produttori, Sindacati di categoria e qualsiasi altro legittimo portatore di interesse può proporre modifiche o sottolineare incongruenze. Ma non mi risulta che ci sia stata una valanga di richieste di modifiche o che un qualsiasi portatore di interesse abbia espresso perplessità o disappunto circa la drastica riduzione delle aree demarcate e la sostanziale smobilitazione degli interventi di contenimento del batterio. Probabilmente, nemmeno gli europarlamentari pugliesi, notoriamente attivi nel proporre richieste di risorse finanziarie, si sono resi conto del significato tecnico del provvedimento o hanno espresso un parere sul documento.

D’altro canto viene spontaneo chiedersi come mai lo Stato italiano ed i suoi rappresentanti abbiano accettato questo tipo di impostazione del Regolamento e la riduzione dell’aree di contenimento. Chissà se realmente conoscono la situazione del territorio pugliese. O se in termini di costi/ benefici abbiano valutato più conveniente allentare la morsa sul comparto vivaistico,ma sacrificare larghe fasce del territorio olivetato dell’alto Salento.

Nonostante il Regolamento richiami in premessa quanto l’EFSA (Agenzia europea sicurezza alimentare) ha ribadito a chiare lettere in un recente studio, ovvero che non sono attualmente disponibili misure di controllo per eliminare il batterio da una pianta malata in condizioni di campo aperto e che NON ESISTONO INTERVENTI CURATIVI per contenere la malattia, purtroppo si continua ad assistere alla più becera disinformazione. Qualche giorno dopo la pubblicazione del Regolamento, il TGR Puglia ha dato spazio a un personaggio con non ben specificate competenze in materia di Xylella, il quale ha parlato della ricerca e dell’efficacia di cure inesistenti o farlocche.

Le evidenze di questi ultimi sette anni parlano chiaro: distruzione totale e morte di tutti gli ulivi da Santa Maria di Leuca a Francavilla Fontana, dallo Ionio all’Adriatico. Se queste fantomatiche cure funzionassero… non saremmo arrivati a tanto. La ricerca ha fatto passi da gigante nella conoscenza del complesso patosistema olivo/Xylella/vettore, ma è ancora lontana dal ritrovamento del “trattamento” curativo. Anzi, considerata la miseria di risorse disponibili ha fatto miracoli. Ed è scandaloso che né lo Stato Italiano né la regione Puglia abbiano attivato la disponibilità di ulteriori risorse pubbliche per finanziare progetti di ricerca coordinati, multidisciplinari, plurali e trasparenti.

*docente di Patologia vegetale Università di Bari