Referendum contro la caccia, al via il primo plebiscito italiano

Ha preso ufficialmente il via la raccolta firme per un Referendum Itinerantecontro la caccia in Italia promosso dall’associazione ORA Referendum Contro La Cacciae dal suo Presidente Giancarlo De Salvo. L’intento è quello di contrastare in quante più regioni o province possibili qualunque tipo di attività ad essa legata a tutela della flora, degli animali, dell’ecosistema e dei civili che, spesso e volentieri, rimangono coinvolti in spiacevoli incidenti. Al momento, sono state già toccate le province di Treviso, Firenze, Arezzo, Prato, Grosseto, Pistoia e Lucca.

Mai prima d’ora nessun pronunciamento popolare di tipo “itinerante” era stato indetto nel nostro Paese. L’iniziativa di De Salvo e della sua squadra rappresenta un’autentica novità, non solo a livello nazionale ma anche (e soprattutto) europeo, che interesserà l’intero suolo italiano raggiungendo, in momenti diversi, ogni area del Paese con lo scopo di poter coinvolgere la maggior parte dei cittadini disposti ad appoggiare la causa. Nelle prossime settimane, infatti, continuerà l’allestimento già avviato di banchetti e punti di ritrovo, secondo un calendario ben strutturato e reperibile al link https://orareferendumcontrolacaccia.it/richiestacalendario/, per i quali il team di ORAè alla ricerca di volontari che possano dare una mano e accogliere quanti vogliano partecipare. E stando alle statistiche, sarebbero molti quelli favorevoli ad una completa abolizione.

Sebbene esistano già delle leggi e normative che ne regolano lo svolgimento, la caccia continua ad essere sotto ogni punto di vista un argomento piuttosto dibattuto, tant’è che ben oltre il 70% della popolazione ne chiederebbe la sospensione. Proprio per questo, De Salvo ha deciso di dar vita al Referendum in questione, forte del consenso che il suo progetto sta ottenendo. «Si tratta di un’operazione di notevole importanza – ha dichiarato in proposito -e rappresenta un’imperdibile opportunità perché è l’unica strada percorribile […]. L’ambiente che ci circonda va protetto e non distrutto, uccidendo gli animali che lo popolano o inquinandolo con piombo e plastica. Sono certo che l’unione di tutti quelli che hanno a cuore questa causa sarà grande e avrà modo di fare rumore nel nostro sistema sociale. Insieme vinceremo il referendum contro la caccia. Ideali tanto onorevoli renderanno senza ombra di dubbio la nostra Nazione migliore da tutti i punti di vista».

Dunque, ora non resta da far altro che attendere i risultati della raccolta firme e augurarsi che questi possano portare finalmente ad un reale cambiamento!