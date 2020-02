Arte Contemporanea e Nuove Professionalità: quattro tirocini per laureati

Quattro tirocini per giovani laureati per lavorare in tre prestigiose realtà, nazionali e internazionali, in ambito artistico: Casa degli Artisti a Milano, Fondazione Palazzo Strozzi a Firenze e Kunstgiesserei St.Gallen AG nel cantone San Gallo in Svizzera. È l’opportunità offerta dalla seconda edizione del Bando ‘Arte contemporanea e nuove professionalità’ promosso da Fondazione CR Firenze e da OAC - Osservatorio per le Arti Contemporanee. Un’opportunità concreta che permetterà ai vincitori di vivere un’esperienza di lavoro, da tre a sei mesi, in grado di favorire la loro formazione e il perfezionamento professionale. Casa degli Artisti ha riaperto quest’anno - a 110 anni dalla sua nascita - come luogo di incontro, riflessione e creazione sostenendo la pratica di artisti nell’ambito delle arti visive, performative, sonore, applicate, della letteratura e del pensiero. Fondazione Palazzo Strozzi è un centro culturale di livello internazionale, principale spazio espositivo di Firenze e punto di riferimento nel panorama culturale italiano. Kunstgiesserei St.Gallen AG è una società operante a livello internazionale con una piccola filiale a Shanghai ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e restauro di sculture grazie alle sue diverse officine. Potranno partecipare al Bando studenti di età non superiore a 27 anni, laureati entro e non oltre 12 mesi dalla scadenza del Bando presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze e l’Università degli Studi di Firenze. Fondazione CR Firenze mette a disposizione per loro un contributo di 30 mila euro che serviranno a sostenere le spese di viaggio dei ragazzi, il loro alloggio, l’assicurazione per l’orario di lavoro previsto e la retribuzione mensile. Si potrà presentare domanda fino alle ore 17 del 30 marzo attraverso una procedura online sul sito www.oacfirenze.it. La precedente edizione è stata vinta da tre giovani laureate che hanno avuto la possibilità di realizzare i loro tirocini in tre atelier dei linguaggi contemporanei fra i più importanti al mondo: Massimo De Carlo a Hong Kong, Artforum a New York e Magazzino Italian Art a Cold Spring. “Con questo bando la Fondazione CR Firenze conferma il suo ruolo di catalizzatore nella promozione di giovani competenze – ha spiegato Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. I tirocini rappresentano un’occasione unica per sviluppare nuove professionalità legate ai linguaggi contemporanei. Questa per noi è una sfida che punta a valorizzare il ruolo di Firenze come capitale della conoscenza e delle competenze e ad aiutare il territorio a inserirsi consapevolmente in un mercato in costante crescita d’interesse globale”.