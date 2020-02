Ataf, da oggi a Firenze è più semplice muoversi in bus con la nuova app

Da venerdì 14 febbraio è disponibile l’aggiornamento dell’applicazione ufficiale del trasporto pubblico locale su gomma nell’area fiorentina, denominata ATAF. La nuova applicazione, che sostituisce la precedente ATAF 2.0, è scaricabile gratuitamente su Google Play e Apple Store. Grazie al nuovo sistema iconografico, alla semplicità della homepage, al nuovo menù e all’essenzialità del footer, l’applicazione offre una migliore user experience per consentire alle persone di muoversi in maniera più semplice, veloce e intuitiva, pianificando il proprio viaggio con i bus della rete ATAF&Li-nea. Le nuove funzionalità interattive aiuteranno le persone che viaggiano con noi a trovare risposta alle proprie esigenze di mobilità. Gestione dei preferiti e degli alert sul servizio. Nuove funzionalità rendono più rapida la ricerca delle soluzioni di viaggio e assicurano alle persone un costante aggiornamento sulle linee e/o le fermate di interesse.

È possibile salvare tra i preferiti le fermate, le linee, le destinazioni ed anche gli spostamenti più frequenti: la selezione è possibile anche attraverso la mappa interattiva. Un sistema di avvisi, consente alle persone che viaggiano con il bus di conoscere in tempo reale le eventuali modifiche del servizio, le interruzioni, le deviazioni, gli spostamenti di fermate e ricevere altre informazioni utili su linee o fermate. Le news sul servizio possono essere visualizzate al momento della consultazione del percorso di interesse cliccando sull’icona specifica oppure possono essere notificate alla persona qualora la fermata o la linea siano inserite tra i suoi preferiti. Pianificazione del viaggio. La funzione consente di trovare la soluzione più veloce e comoda per raggiungere la destinazione scelta dalla posizione attuale o da un indirizzo specificato. Direttamente in home page è possibile inserire la propria destinazione sulla mappa oppure con digitazione del luogo: l’utilizzo della scrittura predittiva semplifica e velocizza l’individuazione del luogo di interesse ed il tab “cerca i percorsi” visualizza le soluzioni di viaggio suggerite. Navigazione passo – passo. Avvalendosi di questa funzione il viaggiatore è assistito nel percorso che ha scelto per raggiungere la sua destinazione. Selezionato il percorso, attraverso la funzione “naviga”, la persona è guidata fino alla sua meta: avrà l’indicazione di quanto camminare, quale autobus prendere e, attraverso un sistema di notifiche, sarà avvertito del momento di discesa del bus. Passaggi dei bus in tempo reale. La funzione visualizza l’orario esatto di passaggio di un bus selezionando o la fermata oppure la linea di interesse: il tab “fermate” visualizza in elenco le fermate più vicine e consente di scegliere la fermata di interesse direttamente sulla mappa, mentre il tab “linee” visualizza i percorsi schematici dei bus e consente di conoscere i passaggi dei bus lungo tutto il percorso della linea prescelta. Dove acquistare i titoli di viaggio. Zoomando sulla mappa interattiva dal tab fermate è possibile visualizzare i punti vendita autorizzati con le informazioni sull’orario di apertura. Nuovo menù. Dal nuovo menù è possibile accedere alle principali informazioni sul trasporto pubblico (news programmate sul servizio, tariffe, promozioni riservate ai Clienti, contatti utili), consultare offline la mappa della rete ATAF&Li-nea e seguire i social network su cui è presente l’azienda. La nuova App ATAF si inserisce nel percorso di digitalizzazione dell’Azienda, volto a migliorare l’esperienza di uso delle persone che viaggiano con i mezzi pubblici per una città ed un territorio più efficiente ed accogliente per i cittadini ed i turisti.