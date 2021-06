Contemporary Mythologies: The Monteverdi Project. L'arte di Giovanna Petrocchi

Si intitola Contemporary Mythologies: The Monteverdi Project la prima mostra personale dell’artista Giovanna Petrocchi, organizzata da Kovet.Art in collaborazione con il Museo d'arte Contemporaneo del Polo Culturale Le Clarisse di Grosseto, il Museo Archeologico e d'Arte della Maremma (MAAM) patrocinata dal Comune di Paganico e dall'Università Americana di Buffalo (SUNY). Sono in totale diciotto le opere in tre serie dall'interrogazione in corso di Petrocchi sulla rappresentazione del passato e del presente: Caves and Myths (2017), Modular Artefacts (2019) e Magic Lanterns (2020). Presentata alla tenuta di Monteverdi di Paganico (Grosseto), la pratica di Petrocchi si fonde con la storia del territorio, creando uno spettacolo effimero che si sposta su diverse linee temporali, sullo sfondo di un sito di scavi archeologici che sottolinea il ritrovamento e la reinterpretazione che ha caratterizzato a lungo il lavoro dell’artista. Tra le opere in mostra c’è la nuova serie dell'artista, Magic Lanterns, per la quale ha realizzato collage utilizzando vetrini di scarto provenienti da musei e istituzioni di tutto il mondo, a partire da una collezione del Princeton University Art Museum, nel New Jersey. Le opere, lastre in miniatura scansionate, ingrandite e poi incollate, accentuano giocosamente il mistero e la frammentarietà della storia. la mostra si inserisce nel contesto di Monteversi, una Tenuta nel cuore della Toscana che ha sempre avuto un importante ruolo nella storia maremmana: negli ultimi 1000 anni importanti famiglie aristocratiche l’hanno abitata, come quella dei Marchesi di Paganico, gli antichi feudatari. Simboli importanti del luogo sono gli insediamenti tardo etruschi e romani di Cannicci, il Castello Medioevale di Monteverdi e relativo Ponte, la perduta Chiesa di San Giorgio, la Chiesa di Sant'Antonio della fine del XVII secolo e la tenuta stessa, con il suo maniero principale. Monteverdi ha giocato un ruolo importante su tutto il territorio della Maremma e sulla comunità locale, un ruolo che oggi viene valorizzato attraverso scavi archeologici, mostre, restauri di manufatti promossi dall’attuale proprietario della tenuta, Luca Giannuzzi Savelli, laureato in Archeologia all'UCL di Londra. Nel 2019 Giannuzzi Savelli è stato eletto assessore alla cultura, e con il sostegno del sindaco e di altre associazioni culturali sta perseguendo la strada della valorizzazione del passato artistico e storico del territorio al fine di per aumentare la consapevolezza dell'identità culturale in quello che è sempre stato considerato un settore relativamente trascurato. In questa direzione va il progetto di riqualificazione delle antiche mura medievali di Paganico, la creazione di ricostruzioni digitali e il miglioramento dell'accessibilità complessiva delle mura stesse e delle torri del Paese.

L’ARTE DI GIOVANNA PETROCCHI

L’arte di Petrocchi indaga le connessioni visive tra epoche diverse: sia il presente, che è intriso di innovazione virtuale e perturbante; e il passato che può essere visto come oscuro e misterioso. L'artista crea collage utilizzando immagini trovate, fotografie proprie e immagini di musei d'archivio per costruire opere multidimensionali. Questa tecnica evoca un regno immaginario, rappresentando artefatti dislocati in spazi luminosi e contemporanei, confondendo il nostro senso del passato e del presente. The Couple, from Caves and Myths, 2017, 40 x 27 cm e The Beak, from Caves and Myths, 2017, 26 x 40 sono le due opere di Giovanna Petrocchi esposte per tutto il periodo della mostra al Museo Archeologico e d'Arte della Maremma (MAAM) e al Polo Culturale Le Clarisse di Grosseto, quest’ultimo ormai celebre in tutta Italia e all’estero per ospitare al suo interno l’importante collezione di quadri, maioliche e sculture di epoca tardo rinascimentale e seicentesche donata alla comunità di Grosseto dall’antiquario fiorentino, ma di origini maremmane Gianfranco Luzzetti. Ma per tutta l’estate, fino al 5 settembre, sarà possibile visitare al primo piano del Polo delle Clarisse anche una mostra dedicata all’enfant prodige della pittura italiana, il fiorentino Primo Conti. La mostra, ideata dal Prof. Carlo Sisi e curata da Anna Mazzanti e Susanna Ragionieri, presenta opere importanti provenienti dalle collezioni della Fondazione Primo Conti e dalla Fondazione CR Firenze. Tra le altre, Uomo col fiasco e Darsena di Viareggio (entrambi del 1915) e i preziosi dipinti futuristi La cocomeraia del 1917 e Strada di paese del 1918. Primo Conti, tra il 1925 e il 1949, aveva ritratto membri della famiglia Ponticelli di Grosseto ed esposto le sue opere in due mostre organizzate nel capoluogo maremmano. Questo legame con il territorio – recuperato dalla figlia Maria Gloria Conti Bicocchi che, negli anni '70, portò a Follonica l'esperienza del laboratorio di videoarte art/tapes/22 – ha stimolato il Polo Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura e il Comune di Grosseto, con il contributo di Fondazione CR Firenze, a organizzare la mostra e a inserirla in un ciclo di iniziative culturali denominato “Il lavoro culturale” (in omaggio a Luciano Bianciardi, morto 50 anni fa) che si interroga sullo sviluppo e la crisi del “mito della provincia” come serbatoio di spontanee forze di rinnovamento e come motore di fenomeni culturali in grado di creare nuove identità e coesione sociale.