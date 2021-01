Contromano sull’A1, cittadino italoamericano arrestato dalla Polizia Stradale dopo inseguimento. Dopo lo scambio di carreggiata per lavori all’altezza di Rioveggio (BO), l’uomo, invece di rientrare sulla sua carreggiata, proseguiva all’interno del cantiere, chiuso al traffico, lungo la direzione contraria.

La Polizia Stradale di Firenze ha bloccato un cittadino italoamericano di 34 anni, originario di Vicenza, che percorreva l’A1 contromano, in Direzione Roma. All’altezza di Barberino (FI), quando il tratto era aperto al traffico in entrambe le direttrici, l’uomo ha continuato a viaggiare contromano, finché non è stato intercettato dagli equipaggi delle Sottosezioni di Firenze Nord (FI) e di Pian del Voglio (BO), dirottate sul posto dalla centrale operativa della Polizia Stradale, allertata dagli automobilisti che, vedendolo sopraggiungere a tutta velocità, lo avevano scansato a fatica.

Mentre Società Autostrade ha avvisato del pericolo gli automobilisti con un messaggio sui pannelli, i poliziotti con una manovra di safety car, hanno rallentato il traffico diretto a Bologna, finché non lo hanno fermato, in prossimità nell’area di parcheggio di Corzano, nel comune di Calenzano (FI).

Quando si è trovato la Polizia davanti, l’uomo ha tentato di fuggire, ingranando la retromarcia, ma è stato fermato dagli agenti che lo hanno bloccato con l’auto di servizio ed alcuni dei quali, per arrestarne definitivamente, hanno sparato agli pneumatici dell’auto dell’uomo, senza ferire nessuno. A bordo dell’auto sono stati trovati un falcetto, un’ascia e due coltelli, oltre che materiale da campeggio. Agli agenti operanti l’uomo avrebbe riferito di aver agito spinto dall’adrenalina, senza però voler far male a nessuno. L’uomo è stato sottoposto ad alcol test, che è risultato negativo ed è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e gli è stata già revocata la patente.. Oggi è previsto il processo per direttissima.