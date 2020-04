Coronavirus, a Firenze 12 milioni di mascherine, tute, caschi, kit anticorpi

Sono arrivati oggi, con due aerei cargo provenienti dalla Cina a atterrati all'aeroporto Galilei di Pisa, gli ultimi materiali per far fronte all'emergenza Coranavirus, acquistati da Fondazione CR Firenze e dalla Regione Toscana per le strutture sanitarie del territorio e per le associazioni del terzo settore. In particolare, a bordo di un Boeing 757 e di un Boeing 777, sono giunti 10 milioni di mascherine FP1 e 2,2 milioni di mascherine FP2, 200.000 kit anticorpi, 232 caschi respiratori, 1.000 occhiali a casco, 30.000 tute antibatteriologiche 50.000 camici per un valore complessivo di 20 milioni di euro che saranno destinati in gran parte all' Estar (l'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale). Questi materiali, che vengono sdoganati tra stasera e domani all'Aeroporto di Firenze, sono l'ultimo stock di una grande quantità di apparecchiature sanitarie (erano già arrivati nei giorni scorsi 42 respiratori e 200.000 mascherine acquistate anche dalla Fondazione nell'ambito di uno stanziamento complessivo di 3,2 milioni di euro per combattere il coronavirus deliberato dal Consiglio di Amministrazione e poi ratificato dal Comitato di Indirizzo. ''Con questo ultimo arrivo - ha dichiarato il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori - crediamo di essere riusciti in tempi rapidissimi a far avere alle strutture apparecchiature importanti non solo per la cura dei malati, ma anche per la sicurezza del personale. Animati da questo stesso spirito abbiamo anticipato alla Regione Toscana 22 milioni di euro per poter pagare materiale sanitario destinato alle strutture del territorio. Rinnoviamo il nostro ringraziamento a Toscana Aeroporti e al suo Presidente Marco Carrai per l'aiuto determinante che ci da dato per il reperimento e per la sollecita consegna di tutta la merce''.