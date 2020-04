Firenze, incendio nel complesso residenziale di via Dante da Castiglione

Si è sviluppato, nel primo pomeriggio di domenica 5 aprile, un incendio in un appartamento all’interno del complesso residenziale di via Dante da Castiglione 33, a poche centinaia di metri dal Piazzale di Porta Romana a Firenze. Le fiamme, pare, si siano sviluppate a causa di una pentola dimenticata sul fuoco, poi velocemente propagatesi all’intero appartamento, abitato da una anziana donna recentemente rimasta vedova del marito. L'anziana è riuscita ad abbandonare autonomamente la casa, ma il fumo tossico si è facilmente propagato negli appartamenti vicini e alcuni residenti hanno dovuto sottoporsi a visita medica effettuata dal personale delle ambulanze intervenute. Il complesso immobiliare, che confina con via Senese ed il viale del Poggio Imperiale, uno dei più imponenti del capoluogo toscano, costruito a metà degli anni 70 dall’Enpam, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici, e composto da un centinaio di unità immobiliari dislocate su più livelli (alcuni ettari di superficie tra giardini, cortili, parcheggi) al momento dell’incendio risultava ampiamente abitato dai residenti, anche per effetto delle disposizioni DPCM sul Coronavirus, che impone come noto di rimanere nella propria abitazione. Le numerose forze dell’ordine intervenute, Polizia di Stato e Carabinieri, hanno cercato di assistere e rassicurare le decine di persone che si erano nel frattempo riversate nei cortili e nelle aree comuni del complesso residenziale anche per la paura di scoppio del gas. Al momento non risultano feriti o intossicati gravi.