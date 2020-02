Firenze, Murate Art District cresce ancora nel 2019 + 37,7% di pubblico

Crescono ancora i numeri di MAD Murate Art District, il centro di produzione e promozione dell'arte contemporanea diretto da Valentina Gensini. I risultati 2019 arrivano sia dai dati di pubblico, con una crescita del 37,7% di presenze rispetto al 2018, sia dalle residenze d’artista. Nel corso del 2019 MAD ha attivato 38 programmi di residenza, con un incremento del 26,6% rispetto al 2018 (quando i programmi di residenza erano stati 30) e il coinvolgimento di 416 artisti tra senior (215) e giovani artisti in formazione (201). Inoltre 956 studenti sono stati coinvolti in laboratori di artisti senior in residenza nelle scuole fiorentine. A questi numeri si aggiungono due progetti di residenza all’estero, organizzati e curati da MAD presso l’Accademia di Belle Arti di Sichuan (Cina) in collaborazione con Zhong Art International, che hanno consolidato e incrementato il progetto che aveva visto nel 2018 un unico progetto di residenza internazionale. “MAD apre il 2020 con particolare soddisfazione per i risultati di pubblico, che ha visto solo nel 2019 quasi 34000 utenti, con una crescita del 37,7% di presenze rispetto al 2018 – commenta il direttore artistico di MAD Valentina Gensini -. I programmi di residenza sono cresciuti del 26,6% rispetto al 2018. Murate Art District si rivela lo spazio di produzione e residenza del contemporaneo, una realtà profondamente alternativa e innovativa dove la cultura e la ricerca crescono aprendo spazi e opportunità sempre nuove per artisti dalle più diverse vocazioni”. Le residenze d’artista hanno un ruolo di primo piano anche della programmazione 2020, che articola il primo trimestre con residenze, workshop e corsi di formazione.

Le residenze d’artista presso MAD Murate Art District

Dalla regia al teatro alla danza: nel primo trimestre 2020 sono 7 le residenze d’artista attivate da MAD Murate Art District. Il progetto delle giovani performer e autrici Adelaide Mancuso e Maria Elena Gattuso, porterà alla realizzazione di uno spettacolo teatrale a partire dal testo Lo Scrittore di Adelaide Mancuso, che trae ispirazione da un aneddoto della vita della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci narrato nel libro di Riccardo Nencini "Il fuoco dentro". Con il progetto di Sharing training gli Attivisti della danza, gruppo aperto di danzatori e coreografi indipendenti, si propongono di creare una rete di competenze e percorsi di ricerca rivolti a danzatori professionisti. La danzatrice Claudia Catarzi, residente a Parigi, torna in Italia protagonista del progetto Posare il tempo che porterà alla realizzazione di uno spettacolo di danza. Il progetto di residenza LONELY PLANET_Primo studio nasce dall’urgenza di Camilla Guarino e Giuseppe Comuniello, non vedente, di far conoscere come può svilupparsi la descrizione di uno spettacolo di danza a una persona priva del senso della vista, aprendo frontiere incredibili sulla cecità e sulla possibilità di un riscatto attraverso la danza e la performance. Il corpo racconta di Francesco Gori è incentrato sulle potenzialità narrative del corpo, inteso come sede primaria di ogni mito, con le sue emozioni, i suoi sentimenti, i suoi istinti. O.D.P. - Opus Dance Project- è un percorso di studio e ricerca dedicato alla danza contemporanea proposto dal Centro Coreografico Opus Ballet (Firenze) in collaborazione con COB Compagnia Opus Ballet. Dal 2 al 6 marzo si terrà un laboratorio con il danzatore e coreografo spagnolo Diego Sinniger con la creazione di una performance finale aperta al pubblico. Il progetto Lupo e rosso a cura di FOSCA, rete nata nel 2006 dall’idea di Caterina Poggesi che mira a creare spazi di riflessione nella cultura contemporanea coinvolgendo artisti diversi: un progetto teatrale che vuole invitare un giovane pubblico ad una riflessione sulla paura, un invito a entrare in dialogo e in contatto con il lupo, archetipo potente e antico.