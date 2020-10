Firenze, torna nel chiostro di Santo Spirito la Mostra Mercato Floralia

Sabato 17 e domenica 18 ottobre la 5a edizione di “Floralia per Santo Spirito” organizzata dall’Associazione Amici di Santo Spirito – Onlus. Sabato 17 ottobre alle 18,30 nella Sala Capitolare sarà presentato il romanzo storico “Seingalt, il Re e il libertino”, Ed. La Torre dei Venti, alla presenza dell’autore Lapo Sagramoso.

Torna a Firenze il 17 e 18 Ottobre nel Chiostro della chiesa di Santo Spirito la 5a edizione di “Floralia per Santo Spirito” organizzata dall’Associazione Amici di Santo Spirito – Onlus con il patrocinio del Comune di Firenze. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-pandemia Covid-19 in vigore. Sarà richiesta un’offerta all’ingresso allo scopo di raccogliere fondi per aiutare gli Amici di S. Spirito a finanziare il servizio di vigilanza all’interno della chiesa. La Presidente Agnese Mazzei, ricorda che l’obiettivo principale di questa Associazione, che si è costituita nel 2007, è di tenere la basilica aperta in condizioni di sicurezza, consentendo l’accesso libero a tutti ed evitando di trasformarla in un museo. Un gruppo di eccellenti Vivaisti e Orticoltori daranno un tocco allegro e colorato a questo evento così speciale. Gli altri espositori proporranno articoli di artigianato, gioielli, abbigliamento, acquerelli, stampe, terrecotte, arredamento, borse, oggetti di design e vintage, occhiali, curiosità. Sabato 17 ottobre alle 18,30 nella Sala Capitolare sarà presentato il romanzo storico “Seingalt, il Re e il libertino”, Ed. La Torre dei Venti, alla presenza dell’autore Lapo Sagramoso. Inoltre, sia sabato che domenica ci saranno delle visite guidate alla Basilica e al Crocifisso ligneo di Michelangelo e, grazie alla collaborazione con l’Istituto dei Bardi e con Le Arti Orafe Jewellery School, un nutrito programma di laboratori artigianali: - Dimostrazioni live di incisione sul gioiello e su lastra a cura dl LAO Le Arti Orafe Jewellery School; - Laboratorio di cesti in vimini a cura di Giotto Scaramelli, Paolo Taddei e Aldo Di Stasio; - Laboratorio ghirlande floreali, a cura di Ilaria Fini; - Laboratorio di acquerelli, a cura di Natus Rodriguez; - Laboratorio di profumi artigianali, a cura di Beatrice Bernocchi. Per prenotazioni e informazioni sui laboratori scrivere entro le 12,00 di Venerdì 16 Ottobre all’indirizzo email: istitutodeibardi@gmail.com, o silviabianconi21@yahoo.it, o telefonare in orario di ufficio al numero 338/8357799 (Silvia Bianconi, Istituto de’ Bardi).