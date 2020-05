“Fragrant Seduction”, webinar di Sileno Cheloni all’Istituto Marangoni Firenze

Webinar del maestro profumiere Sileno Cheloni con Ivana Conte, director of education

La OL’Factory di Sileno Cheloni è un elegante spazio nello storico quartiere di San Niccolò, in cui il maestro profumiere dà vita a profumi personalizzati con spezie ed essenze uniche, raccolte in ogni parte del mondo. Sileno, in questo ambiente incantato, è riuscito a trasformare la propria passione in una fiorente attività quasi per caso. E’ stato il fortuito incontro con un importante Maestro Profumiere a Cipro ad aprirgli gli occhi. Già creativo pittore, ha così deciso di abbandonare l’inventiva materiale con tela e pennelli per dedicarsi ad una espressività ai limiti dell’empirico: l’arte del Profumo. Per Sileno Cheloni, ideare un profumo permette di definire se stessi in una nuova prospettiva. L’ispirazione nasce dal tentativo di raggiungere un nuovo stato mentale, nel reinventarsi dialetticamente fino alla propria affermazione. Nell’incontro svoltosi on line con l’Istituto Marangoni, di Firenze, Cheloni ha mostrato il processo produttivo su cui si basa il suo lavoro. “L’Organo”, scrivania da lavoro su cui vengono ordinatamente esposte le fragranze da lui scelte in ogni parte del mondo, costituisce il fulcro della genesi sensoriale. Immaginare un’emozione e trasporla in realtà attraverso la miscela di due o più essenze, porta così a sperimentare inaspettate emotività. Dopo la macerazione, il prodotto viene considerato finito sulla base di un solo criterio: la soddisfazione del suo creatore. Sileno è riuscito così a delineare le infinite possibilità che si prospettano nel trasversale universo dei sensi e come questi possano costituire il passaggio verso una più elevata dimensione. Nella promessa di istituire al più presto una collaborazione con l’Istituto Marangoni ed i suoi studenti per diffondere il sapere di questa affascinante arte, il Maestro si è congedato incitando a non smettere mai di sperimentare per ripensare se stessi ed il mondo che ci circonda.