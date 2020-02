L’ambasciatrice Usa presso la Santa Sede Callista Louise Gingrich agli Uffizi

L’ambasciatrice statunitense presso la Santa Sede, Callista Louise Gingrich ha visitato le Gallerie degli Uffizi in compagnia del marito Newt Gingrich, ex presidente della camera dei rappresentanti statunitense. Accollta da Laura Donati, curatrice del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi che ha portato i saluti del direttore Eike Schmidt, l’ambasciatrice, grande appassionata d’arte, è un habitué degli Uffizi. Questa è la sua quinta visita durante il suo mandato. Tra le tappe del tour, la sala dedicata a Giotto e al duecento, capolavori dell’arte sacra degli Uffizi molti ammirati dalla coppia che ha proseguito, con calma, la visita in Galleria con le nuove sale dedicate ai maestri del rinascimento e alla pittura della controriforma cattolica.