Nasce a Bologna il nuovo Poliambulatorio MG, gratuito per chi è in difficoltà

Nasce a Bologna il nuovo Poliambulatorio MG fortemente voluto dalla Fondazione Lercaro e dal Professor Massimino Negosanti che, seguendo il principio di circolarità e riconoscenza, ha voluto restituire alla collettività la propria realizzazione, aiutando gli altri meno fortunati. L’incontro del professor Negosanti con il cardinale Giacomo Lercaro, figura di spicco della chiesa bolognese di metà Novecento, ha giocato un ruolo fondamentale nella sua crescita professionale. Grazie a quest’ultimo, infatti, Negosanti ha avuto la possibilità di accedere all’università di Bologna, completando gli studi con la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1972 e la specializzazione in Dermatologia e Venereologia nel 1975. E’ proprio l’incontro con il Cardinale, ricordato quale vero e proprio uomo di pace e Vescovo dei poveri, ad insinuare in Negosanti la volontà di costruire e fondare la sua carriera sui valori chiave di umiltà, umanità e rispetto dei meno fortunati. In età adulta, il professor Negosanti incontrerà la signora Maria Grazia Barbi, che diventerà sua moglie e compagna nel percorso di vita, purtroppo prematuramente scomparsa nel 2004. Le iniziali MG del nuovo Poliambulatorio vogliono proprio ricordare una persona dotata di grande umanità e sensibilità verso il prossimo. Valori che sono stati trasmessi ai figli Luca e Giacomo Negosanti, rispettivamente Direttore sanitario del Poliambulatorio MG e Amministratore Delegato della stessa struttura. Grazie ad un accordo realizzato tra Fondazione Giacomo Lercaro, che detiene l’immobile di via Irnerio, e Comune di Bologna, per volontà del professor Negosanti, al poliambulatorio MG potrà rivolgersi una fascia di popolazione con difficoltà economiche per prestazioni sanitarie specialistiche. Come sottolineato da Mons. Macciantelli, presidente della Fondazione Lercaro, la linea del poliambulatorio segue i principi a cui si è ispirato l’operato del Cardinale Lercaro nel corso della sua vita. Un luogo di eccellenza medica per garantire servizi sanitari a persone in difficoltà indicati dai servizi sociali del Comune di Bologna. La nuova struttura erogherà in un anno circa 750 prestazioni mediche gratuite a pazienti indirizzati dall'amministrazione, che, in particolare, potranno ricevere cure dermatologiche e odontoiatriche. I medici del poliambulatorio presteranno particolare attenzione alla prevenzione del melanoma e all'oncologia cutanea (220 prestazioni), alle malattie a trasmissione sessuale (220 prestazioni). I dentisti faranno 164 visite per la prevenzione delle carie e di altre problematiche e patologie odontoiatriche, ma forniranno anche prestazioni domicilio per persone che non possono muoversi da casa. La struttura, che aprirà tra fine febbraio ed i primi di marzo, è stata completamente riqualificata dopo anni di degrado causati anche da occupazioni. Per il cardinale di Bologna Matteo Maria Zuppi, intervenuto alla presentazione stampa nella Fondazione Lercaro in via Riva di Reno, sede che ospita una importante collezione di opere d’arte raccolte negli anni dal Cardinale Giacomo Lercaro, prima a Villa San Giacomo, e successivamente nella sede nel cuore di Bologna, è importante proseguire nel solco già segnato dal suo predecessore, restituire alla comunità il bene ricevuto e dare opportunità a chi non le ha avute. Il Cardinal Lercaro aveva una grande attenzione alla città di Bologna, unendo lo spirituale al sociale. "Se condividiamo il pane celeste, come non condividere il pane terreno? "La scommessa di Lercaro – sottolinea il cardinale Matteo Zuppi - è stata quella di tirar su decine di ragazzi meno fortunati e dare loro un futuro. A distanza di decenni quello che lui ha seminato dà frutti. Dobbiamo continuare a seminare. C'è ancora tanta sofferenza e ci sono ancora tante persone che hanno bisogno di accoglienza e risposte." La sede del Poliambulatorio MG, in Via Irnerio 53 a Bologna - 900 mq disposti su quattro piani con 4 ambulatori odontoiatrici, 7 ambulatori medici polispecialistici e l’ambulatorio chirurgico con camera di osservazione postoperatoria - è di proprietà della Fondazione Giacomo Lercaro, sorta negli anni Settanta per iniziativa di numerosi ex allievi e amici del Cardinale in occasione del suo ottantesimo compleanno con lo scopo di sviluppare le iniziative culturali e sociali promosse dal Cardinale stesso, avendo cura che ogni momento sia fedele allo spirito del Fondatore. Il Poliambulatorio MG ospita inoltre una sala convegni con 40 posti che consente, grazie al collegamento in streaming sia con l’ambulatorio chirurgico che con quello odontoiatrico, un focus costante sulla formazione, ulteriore elemento cardine nella concezione della nuova struttura. Le branche specialistiche e le connesse attività di supporto presenti presso il Poliambulatorio MG sono: Anestesiologia e Rianimazione, Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Generale, Chirurgia Maxillo Facciale, Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, Chirurgia Vascolare, Dermatologia e Venereologia, Endocrinologia e Malattie Metaboliche, Fisiatria, Gastroenterologia, Neurologia e Neurofisiologia Clinica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Psicologia, Radiologia, Reumatologia, Scienza della nutrizione, Urologia, Podologia, Posturologia/Massoterapia