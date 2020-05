Pietrasanta, con la Fase 2 riaprono mostre e musei della "Piccola Atene"

Pietrasanta, la piccola Atene della Versilia riparte con la Fase 2: Riaprono mostre e musei del complesso del Chiostro di S. Agostino ed i musei nel rispetto delle linee guida per garantire una sicura fruibilità della cultura cittadina

Le prime a ripartire saranno venerdì 22 maggio le mostre “Invisibile” promossa dall’associazione Donne Fotografie Italiane nella Chiesa del Chiostro e “Made in Pietrasanta. Omaggio agli artigiani” del fotografo Ezio Cei nella sala dei Putti e del Capitolo. Riapertura anche per Museo dei Bozzetti e per Museo Archeologico Bruno Antonucci. E’ invece in agenda sabato 23 maggio l’apertura (senza vernissage) della mostra “Prodotti Atipici” del tatuatore-artista Federico Benedetti nella Sala delle Grasce. Protagonista nel centro storico e nel chiostro saranno anche due sculture di Prasto, l’artista georgiano che ha realizzato l’opera N’uovo nel giardino della Versiliana, visibile dal viale Apua. Le mostre, almeno per questo periodo, resteranno aperte fino al 31 maggio il venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle 20.00 e dal 1 giugno tutti i giorni dalle 17.00 alle 23.00. L’ingresso è libero. Il Museo dei Bozzetti osserverà l’orario, dal venerdì al sabato dalle 14.00 alle 20.00 e domenica dalle 16.00 alle 20.00 (prenotazione al numero 0584 795500, alla mail info@museodeibozzetti.it o in loco al chiostro di S. Agostino di Pietrasanta) ed il Museo Archeologico dal venerdì alla domenica dalle 18.00 alle 20.00. L’ingresso sarà contingentato ad un numero massimo di 5 persone che saranno accompagnate nel percorso da una guida personale. Per informazioni contattare il Centro Culturale "Luigi Russo", Via S. Agostino, 1 – Pietrasanta tel. 0584/795500 oppure consultare il sito www.museodeibozzetti.it e www.comune.pietrasanta.lu.it, gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi” e Instagram “Pietrasanta Eventi” Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi.pietrasanta?fref=ts