Pietrasanta ricorda Giordano Bruno con una corona al busto marmoreo

Pietrasanta ricorda il martire del libero pensiero Giordano Bruno arso vivo a Roma in Campo dei Fiori il 17 febbraio del 1600. Giordano Bruno, scrittore e frate domenicano di Nola, per le sue convinzioni sulla Sacra Scrittura, sulla Trinità e sul Cristianesimo fu infatti giudicato eretico “impenitente ed ostinato” e condannato al rogo dall’Inquisizione. Il suo pensiero, inquadrabile nel naturalismo rinascimentale, fondeva le più diverse tradizioni filosofiche nel materialismo antico, averroismo, copernicanesimo, ma ruotava intorno a un'unica idea: l'infinito, inteso come l'universo infinito, effetto di un Dio infinito, fatto di infiniti mondi, da amare infinitamente. In occasione della ricorrenza della sua morte l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti deporrà, lunedì 17 febbraio, alle ore 10.30, una corona di alloro sotto il busto in marmo che lo raffigura realizzato dallo scultore Antonio Bozzano nel 1909. Il busto si trova nella piazza a lui intitolata, a Porta a Pisa, all’ingresso del centro storico.