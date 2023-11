Riccardo Della Giovanna lancia ‘Click and cash Formula’

Nel 2023 uno dei lavori più gettonati è sicuramente ambire a essere un ‘Content Creator’, una parola che racchiude mille sfaccettature e ad oggi ha un significato ancora troppo vago, ma ci ha pensato il buon Riccardo Della Giovanna a fare ordine e chiarezza per chi proprio come lui è partito dal nulla e vuole creare qualcosa di grande.

Dice Riccardo owner di Alt Life Agency (una delle agenzie creative più forte sul suolo Italiano arrivata sino a Dubai):

"Dopo anni nel settore, tanti sacrifici e investimenti sia in formazione che attrezzatura ho deciso di voler guidare per mano chi proprio come me inizialmente, non sa che passi fare, quali errori si possono evitare e in che modo si può velocizzare il processo per avviare e scalare il proprio business.

Avrei pagato caro e salato un mentore che mi guidasse (proprio come stiamo facendo noi di Click and cash fomrula) con le persone che ad oggi mi chiedono supporto, dice ironicamente Riccardo.Ci sono diverse tecniche che ho e abbiamo adottato per lavorare con diversi clienti quali Elisabetta Franchi, Prada, Tod’s , influencer e personaggi pubblici del calibro di Tiziano Ferro e Cristian Vieri.

Ovviamente da solo non è stato facile, ma con la giusta ricerca e le giuste informazioni siamo riusciti a fare un marketing eccezionale per attirare tutti questi colossi. Sapersi posizionare online e saper fare marketing in maniera intelligente è ciò che differenzia realmente un amatore da un professionista, e più andremo avanti più questo ‘gap’ sarà accentuato. Noi di marketing ne mastichiamo tutti a giorni più che a volontà e siamo sempre più carichi che mai per andare al livello successivo e non fermarci mai.

Di questo magico percorso one to one ne sono il frontman in quanto sono sia Filmmaker che Direttore Creativo di tutti i brand e clienti che gestiamo ma ovviamente ci tengo a dare un grosso grazie a tutto il team che mi supporta e a Roberto Fiori Rocco, il mio socio che ha impattato in maniera importante su tutto il mio marketing ed è sempre pronto a supportarmi in questo percorso.

Da soli si va veloci ma insieme si va lontano, credo che questa sia la chiave ed è il motivo per cui invito qualsiasi freelancer o aspirante tale a non limitarsi a compiere un percorso in solitaria ma di circondarsi delle giuste persone, ad oggi le relazione e il valore di queste sono la cosa più importante.Detto questo non mi resta che dire che siamo pronti a macinare come non mai, abbiamo dei mesi di fuoco davanti a noi ed il percorso ‘Click And cash’ ne sarà sempre più presente, il mercato ha dato una risposta in maniera smisurata e sono certo che possiamo aiutare e accompagnare moltissime persone in questo fantastico mondo.