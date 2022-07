Addio a don Sigurani. Una vita passata al servizio degli ultimi

Era il prete degli ultimi, una vita passata al servizio dei poveri. Sant'Eustachio e Roma tutta piange per l'addio di don Pietro Sigurani, 86 anni dei quali 61 trascorsi come sacerdote.

Fino al 2021 don SIgurani era stato rettore della basilica di Sant’Eustachio, dove nel settembre 2018 aveva inaugurato – dopo il Ristorante dei poveri che ogni giorno in basilica dava da mangiare a 120 persone – la Casa della Misericordia, ricavata nei sotterranei della chiesa.

La sua è stata una vita passata in prima linea per i poveri e con i poveri, credendo che non bastava dare solo un pasto: occorre "sollevare lo spirito", diceva, aggiungendo che "se un piatto di pasta riempie la pancia, il caffè scalda il cuore". Ne dà notizia la diocesi di Roma, ricordando che i funerali si svolgeranno mercoledì 6 luglio alle 18.30 nella chiesa di Sant’Andrea della Valle.