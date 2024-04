Addio a Mimmo Loiacono, papà Lorena, giornalista di Leggo e Messaggero

Se n'è andato così, nel silenzio di un mite pomeriggio di aprile Mimmo Loiacono, papà della giornalista di Leggo e Messaggero Lorena Loiacono. Un uomo mite, buono, dolce nella sua austerità. Un uomo di altri tempi, un papà esemplare, un nonno unico.

A volte è difficile trovare le parole giuste per onorare una vita e questo è il caso più calzante.

Per tutti era Mimmo

Girolamo, ma per tutti era Mimmo, ha lasciato un grande vuoto, nel dolore della moglie Rosanna, delle figlie Lorena e Manuela, dei nipoti, Flavio, Valerio e Sveva su tutti che lo adorava come nessun'altro al mondo. Ha vinto tante sfide nella sua vita ma si è dovuto piegare a un male infame che lo ha strappato dall'affetto della sua famiglia.

Primo fan della figlia

Lorena è una collega stimata a Roma, si occupa da sempre di cronaca e della scuola e il suo papà era il suo primo fan: non c'è stato un solo giorno in cui non ritagliava i suoi articoli in una collezione sterminata che lo ha accompagnato nel percorso lavorativo della figlia. Sono piccoli aneddoti di una vita, la vita di una persona speciale che senza blasoni o cariche era semplicimente Mimmo. Ci piace ricordarlo così, magari domani a leggere l'ennesimo articolo a firma di Lorena. Buon viaggio caro Mimmo.