Burocrazia folle: il primato alle Poste. “Io sono io, senza tessera”. Il caso

Egregio Direttore, ci domandiamo perché il nostro Paese arranca nel mondo e cosa significhi la burocrazia? Permetta di darle un piccolo esempio con le Poste Italiane. Dopo una causa durata circa dieci anni riesco finalmente a concludere un accordo transattivo con il mio debitore che mi paga con un assegno circolare.

La mia società ferma da anni e da anni rimasta in vita solo per l’esito di questa causa, ha un solo conto corrente: con Poste Italiane. Felice di aver finalmente concluso questa lunga vicenda mi reco all’ufficio postale più vicino alla mia abitazione, alla cinquina. Dopo la fila chilometrica, figlia delle tante incongruenze di questo periodo, l’impiegata, pur avendo ben visibile a monitor il nome della mia società e i tutti i miei riferimenti anagrafici, mi rifiuta il versamento, perché la tanto sbandierata funzionalità del conto postale, funziona solo se hai la tesserina che le poste ti hanno rilasciato.

Non importa che tu hai ben tre documenti che attestano che sei quella persona che è titolata, no, le regole dicono che se non hai la tesserina non operi. Se vuoi operare senza, devi andare all’ufficio dove hai aperto il conto.

Protestare non serve ed allora mi armo di ancora un po’ della mia pazienza e vado all’Ufficio postale di piazzale Adriatico. Altra fila interminabile, perché diciamo la verità i problemi di tutti i giorni questa pandemia li ha fatti ricadere sugli utenti.

Dopo una interminabile serie di domande e di consegna di documenti che attestano chi io sia, l’impiegato finalmente mi da il suo via libera al versamento . No, anzi, aspetta: manca il timbro per la girata. Controbatto che scrivo a stampatello il nome della società e appongo la firma, ma nulla, le regole sono che occorre mettere il timbro e dunque ritornare. Queste sono le armi e le persone con cui dovremmo affrontare la più grave crisi dal Dopoguerra ad oggi; francamente ritengo che la Troika forse sarà la nostra unica salvezza.