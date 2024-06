Cane morde una bimba: la padrona denuncia per lesioni colpose e malgoverno

Una bambina è stata morsa da un cane in pieno centro e la proprietaria dell’animale, regolarmente iscritto All'anagrafe canina è stata denunciata.

E’ accaduto la scorsa settimana davanti ad un negozio a Latina. La piccola era con i genitori e, a un certo punto una cagnetta di media taglia, l'ha morsa senza apparenti motivi. La cagnolina, una meticcia di media taglia è di proprietà di una donna di 57 anni di origine polacche.

La bimba in ospedale per accertamenti

La bambina è stata trasportata con un’ambulanza all’ospedale e non è in gravi condizioni. La proprietaria del cane è stata denunciata per lesioni personali colpose e malgoverno di animali dai carabinieri che sono intervenuti