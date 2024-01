Cerchi lavoro? L'occasione: lunedì 30 a Roma c'è il Festival Brain at work Lab

La XXXI Edizione del Festival, organizzato da Roma – Il Festival Brain at Work è il più importante evento socio-economico, istituzionale e culturale sul mondo del lavoro, della formazione e dell’orientamento.

La XXXI Edizione del Festival, organizzato da Brain at work Lab – Ente del terzo settore avrà luogo il 30 gennaio 2024 al Centro Congressi Frentani di Roma e metterà a fuoco la scena della formazione e dell'innovazione, promuovendo una serie di workshop e attività creative e collaborative. L'evento offre un'occasione senza precedenti per esplorare tematiche cruciali legate al mondo del lavoro con coinvolgimento interattivo dei partecipanti.

Come acquisire nuove competenze

Il Festival Brain at Work è un'esperienza unica volta a plasmare il futuro professionale dei giovani con un format moderno e dinamico. Saranno presenti laboratori dove poter mettere in pratica le proprie abilità e scoprire nuove passioni: dalle simulazioni alle interviste, dai giochi ai workshop per apprendere ed acquisire nuove competenze in modo pratico e divertente. I partecipanti saranno inoltre affiancati e supportati da esperti del settore in colloqui one to one, dove potranno porre domande, ottenere consigli personalizzati e creare connessioni significative che potrebbero aprire le porte al loro futuro professionale.

Lo sport per allenare le emozioni

“Quest’anno durante il Festival saranno organizzate delle attività sportive con la finalità di allenare le emozioni e acquisire competenze trasversali oltre che a favorire il lavoro in team e sviluppare una mentalità vincente» - afferma il Prof. Giancarlo Tanucci – docente di Psicologia del lavoro e Direttore scientifico di Brain at Work Lab. Il progetto "Sport at Work" mira, infatti, a ridefinire il concetto di “luogo” dove svolgere l’attività sportiva in maniera più inclusiva al fine di valorizzare le competenze dei giovani anche attraverso la pratica degli e-Sport dove la trasformazione digitale è al centro del dibattito e apre dunque nuove opportunità educative e professionali.

"L’obiettivo è creare HUB anche all'interno di strutture sportive già esistenti, in scuole o università per promuovere l'aggregazione tra giovani e famiglie» – rivela il Prof. Giuseppe Godino Presidente della Fondazione Vincere insieme.L'approccio del Festival si basa su alcuni punti chiave: creare spazi e momenti in cui l’attività professionale, sportiva, ludica, reale e virtuale possano coesistere.

Il 30 gennaio 2024 sarà una giornata ricca di attività, convegni, presentazioni aziendali, workshop, webinar, live conference, stand e colloqui di lavoro, che vedranno protagonisti manager, dirigenti della PA, docenti universitari, studenti, professionisti e consulenti pronti ad affrontare il tema dell’orientamento, della formazione e del lavoro da ogni possibile angolazione.

Workshop sulla Legalità e Tipologie Contrattuali

Grazie alla partnership con l’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Roma, i partecipanti avranno l'opportunità di approfondire la comprensione del concetto della legalità e delle diverse tipologie contrattuali attraverso interventi specializzati. Un'esperienza educativa che unisce conoscenza e pratica.

Influencer e Temi Innovativi

Il Festival accoglierà influencer che condivideranno la loro expertise su intelligenza artificiale, content creation sui social media e produzioni video. Un'occasione unica per esplorare le nuove frontiere della tecnologia e del mondo digitale.

Laboratori per la promozione dell'inclusività, l’uguaglianza e giustizia

Save The Children organizzerà laboratori collaborativi per i giovani attraverso un’esperienza interattiva per far riflettere sulle conseguenze delle azioni umane sull'ambiente e sulla società nel suo complesso.

Allenamento delle emozioni e delle competenze trasversali attraverso lo sport

Un’area del Festival sarà dedicata a un circuito misto di attività sportive quali il ping-pong, il gioco delle freccette e l’e-sport Fifa. Un approccio ludico per sviluppare abilità utili nella quotidianità, nei rapporti sociali e nel mondo del lavoro. L'iniziativa promossa è organizzata in collaborazione con: Brain at Work Lab, La Pelle Azzurra, Fondazione Vincere Insieme e ASD Roma Ping Pong.

Approfondimenti sul mercato del lavoro e sulle politiche attive

Il Festival sarà il luogo deputato per approfondire con dibattiti e tavole rotonde gli aspetti tecnici e le prospettive del mercato del lavoro e delle politiche attive. Un'opportunità per orientarsi ed informarsi sulle tendenze e le sfide professionali del futuro.

Colloqui aziendali e CV Check: Connessioni Future

I partecipanti potranno sostenere colloqui di lavoro one to one, avere una consulenza personalizzata sul proprio Curriculum Vitae e partecipare a seminari tematici per prepararsi con più consapevolezza alle scelte dei loro percorsi di carriera.

PROGRAMMA DELL’EVENTO:

ore 10.00 – Talk Divulgativo - aula Auditorium

Allenare le emozioni e le competenze trasversali con lo Sport

Relatori:Giuseppe Godino - Presidente Fondazione Vincere Insieme,Alessandro Melchionna - Founder La Pelle Azzurra, Juri Morico – Presidente OPES Italia,Andrea Sacchet - Presidente ASD Roma Ping Pong - Coordinatore Nazionale OPES Tennistavolo, Sara Haeuptli - Co-Founder La Pelle Azzurra Luca Mallia- Docente di Psicologia Generale – Università di Roma Foro Italico.

ore 10:00 – Workshop - aula Accademia

L'Arte di Presentarti: Laboratorio sulla Costruzione del CV

Relatori:Cesare Bamonte - Marketing Specialist, Ileana Moriconi - Coordinatrice Formazione e Placement

ore 10:30 – Laboratorio - aula Accademia

Generazione Legalità: il primo videogioco in versione europea sul tema del lavoro etico e regolare

Relatori:

Federica Santoro – Consulente del lavoro e Delegata Cpo Roma Progetto GenL

ore 11:00 – Round Table - aula Auditorium

Mercato del Lavoro nell'area metropolitana di Roma: Politiche Attive e Nuove Prospettive

Saluti istituzionali del Presidente di Capitale Lavoro, Ulderico Granata

Relatori:Antonio Rosati – Direttore Generale di Capitale Lavoro, Giancarlo Tanucci - Direttore scientifico di Brain at Work Lab, Francesco Costanzo - Dirigente Servizi per il Lavoro - Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l’occupazione - Regione Lazio,Geraldina Roberti - Docente Sapienza Università di Roma,

Ernesto Calò – Docente Sapienza Università di Roma,, Beatrice Passerini - Vicepresidente AGCDL ROMA

Laura Castellani – Direttore generale Fondazione ITSSI

ore 11:30 – Talk divulgativo - aula Accademia

Dalle piattaforme ai social. Quanto le nuove tecnologie e l’AI stanno cambiando le professioni nell’audiovisivo

Relatori:Martino Wong - Content Creator Data Pizza, Riccardo Scalco - Direttore della Fotografia Terik Film, Carmelo Lucio - CEO Wikiamo,

Alessio Guerrini - Coordinatore produzione audio e video Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali,

Giammarco Spineo - Giornalista, responsabile cinema e spettacoli Kmetro0

ore 12:00 – Workshop - aula Auditorium

Orientarsi all’Università

Relatori:

Marco Baggio - Responsabile dell'Orientamento Università degli studi Roma -Foro Italico

Annamaria Recchia - Docente Accademia di Belle Arti di Frosinone

ore 12:30 – Presentazione aziendale - aula Accademia

KAIZEN ON THE JOB: La strategia Toyota per attrarre, trattenere e valorizzare i talenti

Relatori:Benedetta Cuttano - Talent Acquisition & People Development Martina Petriconi - Human Resources

ore 12:30 – Laboratorio - aula Auditorium

Save The Children - Un passo avanti

Relatori:Patrizia Bertuccelli - Project Officer nel Progetto Youth Leaders for a Sustainable Future - Save the Children, Flaminia Sartorio - Referente dei percorsi formativi diretti ai docenti, educat* e format* - Save the Children

ore 14:00 – Workshop - aula Auditorium

"Va bene quello che c'è" - Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Roma

Relatori:Beatrice Passerini – Consulente del lavoro Cpo Roma e Vicepresidente AGCDL ROMA,Andrea Barbuscia - Consulente del lavoro Cpo Roma e Presidente AGCDL ROMA, Teresa Marciano – Consulente del lavoro Cpo Roma e Segretaria AGCDL ROMA

ore 14:00 – Talk divulgativo - aula Accademia

Strategia e innovazione, le professioni nella moda

Relatori:

Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI

Rita Quinto - Fouder RITHA, Edward Ralph - Design e Comunicazione Digitale

ore 14:45 – Presentazione aziendale - aula Accademia

Come diventare content creator digitale: The Cere Bros | Creator & Host

Relatori:

