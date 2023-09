Chanel Totti, l'allenamento è da brividi: flessioni e squat con il coach

Il vero capitano di casa ora è lei. Chanl Totti si allena forte. E lo fa con la carica e la grinta da serie A. A spronarla, tra piegamenti e squot, il suo personal trainer che la riprende col telefonino forse per farle vedere eventuali errori. Ma non ce ne sono. Gli allenamenti della secondogenita della coppia Totti-Blasi sono perfetti.

Fisico da altleta

Chanel ha grinta da vendere e un fisico muscoloso e tonico. Evidentemente il Dna è quello giusto: anche mamma Ilary sta sempre al top e il papà, anche se appesi gli scarpini al chiodo da tempo, gioca ancora divinamente e ogni mercoledì ha la folla ad ammirarlo nel torneo di calcetto che gioca con gli amici.

Allenametni quotidiani

Insomma gli allenamenti in casa Totti sono sacri e i risultati si vedono. Le bellissima Chanel, che anche durante le vacanze estive, non ha fatto altro che allenrarsi per tenersi in forma. D'altronde se il Dna è il Dna non le mancherà la passione per la Nutella tanto cara a papà Francesco. E allora per bruciare pane e cioccolata cosa c'è di meglio di una bella corsetta. I risultati si vedono