Cinghiali “pazzi”: Costa: serve un piano di abbattimento in Piemonte e Lazio

Il problema legato alla peste suina, arrivato anche nel Lazio, "e partito dal Piemonte eLiguria, dove sono state identificate le zone rosse. D a questa settimana o all'inizio della prossima" si partira"con le recinzioni per evitare che il virus vada oltre.Siamo di fronte ad una emergenza e dobbiamo porci di ridurre la popolazione dei cinghiali".

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, delegato dal ministro Roberto Speranza all'emergenza peste suina, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. "Serve un piano per la riduzione dei cinghiali - ha aggiunto -. Rispetto la sensibilita di tutti ma dobbiamo darci priorita", ha sottolineato Costa ribadendo che come Governo "stiamo monitorando e valutando ogni giorno". "C'e preoccupazioneper il settore suinicolo che e quello piu a rischio" haconcluso il sottosegretario ricordando che il virus non è trasmissibile dagli animali all'uomo.