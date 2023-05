Colpi d'arma da fuoco a Cinecittà World: ferito gravemente un 56enne

Colpi d'arma da fuoco nel parco “Cinecittà World” di Castel Romano, in quel momento chiuso. Ferito un uomo di 56 anni. La vittima è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso.

Il fatto è successo nell'area magazzini del parco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia per ricostruire la dinamica e trovare indizi per risalire al responsabile. La vittima non è in pericolo di vita, ma è stato comunque ferito gravemente.