Comunali, a Guidonia è scontro a tre. Nemi riconferma Bertolucci sindaco

Sono ventitré i comuni della provincia di Roma chiamati alle urne, fra cui Guidonia Montecelio che, con i suoi 81mila residenti, da solo ha più abitanti degli altri Capoluoghi del Lazio. Proprio a Guidonia si preannuncia una battaglia all’ultimo voto ma che potrebbe portare il comune al ballottaggio.

Alle 21 Mauro Lombardo è il candidato sindaco in testa, con la sua sfilza di liste civiche che lo attestano al 34,83% delle preferenze e quasi 2900 voti. Lombardo è seguito a breve distanza da Alfonso Masini, il candidato del Centrodestra, al 29,77% e, più giù però. Il candidato di Pd e Cinque Stelle è invece al 25% circa. A Nemi, la città delle fragole, viene invece rieletto il sindaco uscente, Alberto Bertucci, con il 74,22% delle preferenze

Il caso particolare della provincia romana è dato dal piccolo comune di Torrita Tiberina, dove la candidata Rita Colafigli ha ottenuto il 100 per cento delle preferenze, ma solo perché la sua era l’unica lista disponibile. Anche Massimiliano Calore ha preso il 100% delle preferenze. Calore, unico candidato in corsa, è stato così eletto nuovo sindaco di Ciciliano.

Elezioni, i comuni della provincia di Roma

Luigi Landi, esponente della lista Fronte civico per Allumiere, si aggiudica la carica di sindaco di Allumiere con il 68,79% dei voti, vincendo contro Antonio Pasquini, della lista Insieme per Allumiere, che si ferma al 31,21%. Settimio Liberati è invece il nuovo primo cittadini del piccolo comune di Camerata Nuova con il 48,09%.

A Capena viene eletto Roberto Barbetti con 1.389, cioè il 32,46% delle preferenze. A scrutinio finito a Casape, il paese con 737 abitanti ha scelto come sindaco Giuliano Colagrossi per la lista Rinascita Casape. Colagrossi è stato votato da 226 elettori, arrivando al 54,20%. Riccardo Travaglini vince le elezioni di Castelnuovo di Porto: 7 persone su 10 hanno votato infatti per la sua lista.

Danilo Giovannoli e Andrea Volpi sono rispettivamente sindaci di Labico e Lanuvio. Giovannoli vince con il 68,23%, mentre volpi con il 54,27. Castel Gandolfo sceglie invece Alberto De Angelis come proprio sindaco, con il 62,98% di preferenze.

Francesco Montecuollo viene eletto sindaco di Lariano con il 55,45% dei voti. L'altro candidato Claudio Crocetta, della lista Prima Lariano, si ferma invece al 44,55%. Nicoletta Irato vince la battaglia a Mazzano Romano, e diventa il sindaco con il 57,32%. A Nerola il nuovo sindaco è Domenico Lelli con il 51,51%.