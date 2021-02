Coronavirus: 30 rom in quarantena nel campo nomadi di Castel Romano

Dopo lo screening effettuato nel campo nomadi della Pontina a Castel Romano sono stati posti in quarantena 30 rom del campo, prevalentemente bambini, perché positivi al coronavirus.

A seguito del decesso di uno degli abitanti del campo la Asl Rm1 ha sottoposto a tampone i 500 abitanti del campo, e il risultato è stato allarmante in termini numerici. Il campo è a tutti gli effetti un focolaio. La maggior parte dei positivi è rappresentata da minori, anche molto piccoli. Ora i rom messi in quarantena non dovrebbero, secondo le ormai note norme anti-contagio, lasciare il campo; dovrebbero inoltre usare la mascherina, osservare il distanziamento nei confronti degli altri e lavare spesso le mani. La Asl raccomanda inoltre al personale della Polizia locale in servizio nel campo l'uso dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto delle procedure anti-contagio.