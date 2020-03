Coronavirus, primo morto a Roma al San Giovanni. I casi positivi salgono a 41

Il Coronavirus miete la sua prima vittima anche nel Lazio, con precisione a Roma. A morire è una donna di 90 anni con gravi patologie pregresse, ricoverata nel reparto di oncologia all'ospedale San Giovanni. Intanto nella regione il numero di persone contagiate continua ad aumentare: toccata quota 41.

La prima vittima “romana” del Coronavirus sarebbe morta martedì ed a rivelare la sua positività al Covid-19 è stata l'autopsia. Il primo tampone effettuato sulla donna è infatti risultato positivo. Attesa per il secondo test.

Nel frattempo la Regione Lazio ha comunicato l'aggiornamento dei numeri dei contagiati: sono 41, di cui 14 sono in isolamento domiciliare, 20 sono ricoverati non in terapia intensiva e 7 sono ricoverati in terapia intensiva. Il numero dei guaritiresta fermo a 3.