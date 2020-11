Coronavirus Roma, impennata da brivido: 1549 nuovi contagi. Nel Lazio 2608

Torna a salire il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: secondo il bollettino della Regione, martedì 10 novembre sono stati registrati 2608 nuovi contagi, di cui 1549 a Roma, e 36 decessi. Un impennata da brivido quella avvenuta nella Capitale, dove in ventiquattro ore i positivi sono aumentati di 417 unità.

“Martedì su oltre 29 mila tamponi nel Lazio (+6.793) si registrano 2.608 casi positivi (+455), 36 i decessi (+20) e 257 i guariti (+16). Scende il rapporto tra positivi e i tamponi a 8,8%. Sono 2.785 i ricoveri (+24) e 257 in terapia intensiva (+20)”. Così l'assessore alla Santa della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che aggiunge: “Sottoscritto tra Regione Lazio e la medicina generale l’accordo integrativo che recepisce accordo nazionale per effettuare i tamponi rapidi antigenici. Previsto in settimana l’arrivo di 200 mila test antigenici rapidi ai medici di medicina generale”.





Nella Asl Roma 1 sono 582 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 81 e 84 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 558 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosettantadue i casi su segnalazione del medico di medicina generale. si registrano otto decessi di 58, 61, 80, 80, 83, 83, 87 e 96 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 409 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 57, 62 e 81 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 120 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 264 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 62, 66, 74, 83 e 86 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 82 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 66, 73, 79 e 88 anni con patologie.

Nelle province si registrano 593 casi e sono quattordici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 167 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 75, 79, 80, 84 e 87 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 201 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano cinque decessi di 55, 59, 73, 78 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 151 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 73 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 74 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 72 e 80 anni con patologie.

Tamponi rapidi e test sierologici anche in farmacia

"Bene l’accordo tra la Regione e Federfarma Lazio che prevede di eseguire nelle farmacie i test sierologici e i test antigenici rapidi in piena sicurezza. Viene riconosciuto il ruolo delle farmacie e dei suoi operatori in prima linea nella lotta e il contrasto al Covid. Una sinergia importante con le farmacie laziali, che ancora una volta si sono dimostrate un punto di riferimento per i cittadini sul territorio. Si sta lavorando per dare maggior sicurezza ai cittadini e agli operatori sanitari che lavorano nelle farmacie”. Lo dichiarano congiuntamente l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e il presidente di Federfarma Lazio, Eugenio Leopardi.