Corruzione e traffico di influenze alla Asl Rm3: indagati Baldi e De Salazar

Da Alleanza Nazionale a Forza Italia, passando per il cda dell'As Roma e finire con la lista Zingaretti. Da ieri Michele Baldi, ex consigliere regionale e prezzemolino della politica romana, è nei guai per un'inchiesta sulla Asl Rm3 per corruzione e traffico di influenze illecite.

Secondo l'accusa, il ruolo di Baldi sarebbe stato quello di facilitatore tra gli indagati Vitaliano De Salazar, dg della Asl, l'imprenditore delle cliniche Maurizio Pigozzi, il capo dell'Italpol Giulio Gravina e l'imprenditore alberghiero Aurelio Tontini per portare a termine un rinnovo dell'accreditamento di una struttura sanitaria e l'esito favorevole di una pratica di di invalidità. Pigozzi avrebbe beneficiato della mediazione di Baldi, capace di esercitare un'influenza su pubblici ufficiali della sanità regionale, per ottenere per il policlinico Di Liegro il rilascio di un decreto, nell'agosto del 2019, in favore della sua struttura per le prestazioni di assistenza sanitaria.

In cambio del suo interessamento, Baldi e De Salazar sarebbero stati in vacanza per 5 giorni in un hotel sulle dolomiti. Sempre secondo l'accusa dei pm Elena Neri e Gennaro Varone, Baldi avrebbe presentato il dg della Asl anche dominus dell'Italpol Gravina. E De Salazar si sarebbe impegnato ad aiutarlo nell'acquisto di farmacie pubbliche e a fargli aggiudicare una gara per il servizio di vigilanza.

Ieri il blitz nel Nucleo di polizia economico finanziaria in casa degli indagati con la perquisizione e il sequestro dei documenti.