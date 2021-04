Covid, D'Amato fa lo spiritoso: "Se serve vado ad aiutare in Lombardia"

Per la campagna vaccinale anti-Covid "se serve una mano alla Lombardia noi ci siamo, se ci chiamano possiamo anche andare". Così a domanda risponde l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, aggiungendo che "per una volta Roma fa meglio di Milano".

E si capisce tanto spirito da parte di D'Amato, perché i conduttori lo presentano si parva licet come l'uomo che per la campagna vaccinale "ha copiato Israele" (si attendono querele da Tel Aviv). "Il mio sogno è vaccinare tutta la popolazione del Lazio, tranne la fascia 0-16 anni che non è sottoposta all'immunizzazione, entro ferragosto. Sono 4 milioni di persone ed è un obiettivo credibile", dice D'Amato, e sottolinea che "al momento l'80 per cento della popolazione del Lazio ha aderito alla campagna vaccinale e solo il 20 per cento non ha aderito".

Solo che c'è un problema, evidenziato stamane dallo stesso assessore: ed è il solito, quello relativo alle forniture di siero. L'arrivo delle dosi del vaccino AstraZeneca "non sarà domani ma sabato e questo mi preoccupa un po'. Non dipende da Figliuolo ma dalle case farmaceutiche", rimarca D'Amato ma questo, in aggiunta al precedente stop dovuto al check dell'Ema su AstraZeneca, rischia di complicare i piani. Tanto che D'Amato afferma: "Stiamo facendo i conteggi, vorremmo non sospendere ma temo che saremo costretti. In queste ore si sta procedendo per vedere le dosi che abbiamo in frigorifero". Ma oltre che esperto vaccinale che in Israele ci invidiano, D'Amato è anche tifoso giallorosso. Riconfermerebbe Paulo Fonseca?, domandano Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. "Insomma", replica lui. Mentre per il prossimo anno, tra Massimo Allegri e Maurizio Sarri "preferirei il secondo". Forse perché il tecnico toscano non ha mai nascosto di essere de sinistra.