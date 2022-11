Dodici mesi di immagini: la Polizia di Stato presenta il calendario 2023

La Polizia di Stato ha presentato ufficialmente il calendario 2023. Un viaggio tra 12 immagini che rappresentano le operazioni e le anime della Polizia di Stato. La cerimonia si è svolta presso l'Acquario Romano.

Le fotografie sono state scattate dagli agenti stessi della Polizia che hanno cercato di raccontare il proprio lavoro con queste immagini. Le foto ritraggono operazioni sul campo e altre attività che gli agenti mettono in atto per garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico. Inoltre le foto scattate servono anche a valorizzare il territorio. Abbiamo quindi fotografie di agenti all'opera in luoghi iconici del nostro Paese come le Dolomiti, Rocca Calascio in Abruzzo, Venezia, piazza San Pietro e piazza di Spagna a Roma. Nelle foto vediamo anche agenti che svolgono attività diverse, dal controllo stradale al contenimento della pandemia.

Le dodici fotografie sono state selezionate tra le tantissime scattate e proposte dagli agenti della Polizia di Stato. La scelta è stata affidata a un grande maestro di fotografia come Gianni Berengo Gardin, il quale ha scelto le foto che più trasmettevano l'empatia e il valore degli agenti della Polizia di Stato.

Alla presentazione, diretta, dal poliziotto ad honorem Massimiliano Ossini, sono intervenuti anche il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Lamberto Giannini, il giornalista Mario Calabresi e la scrittrice Cristina Cassar Salia.

Il ricavato delle vendite di questi calendari sarà devoluto al progetto "Emergenza siccità Etiopia" dell'Unicef e al Piano "Marco Valerio" del Fondo di Assistenza personale per della Polizia di Stato a favore dei figli minori dei poliziotti affetti da patologie gravi e croniche.