E' la escort più amata d'Italia. Niki, romana, 26 anni, si confessa

di Valentina Renzopaoli

Il Coronavirus non ha fermato Niki, la escort più amata d'Italia. Su Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, nell'anno della pandemia, ha raccolto ben 113 commenti che l'hanno incoronata reginetta.

Romana di 26 anni, brasiliana di origine da parte di mamma e di papà, la natura le ha regalato i morbidi lineamenti sudamericani, una carnagione color ambra, una montagna di ricci e curve da capogiro. Uomini d'affari, imprenditori, commercianti hanno testato e apprezzato la sua compagnia. Lei li chiama tutti “amici”, e racconta che il segreto per conquistare la loro fiducia è farli sentire unici, comprendere i loro desideri ed esaudirli rimanendo sempre la padrona di casa. Niki è stata premiata insieme alla miglior escort trans, Veronika, e ad altre quattro professioniste nel corso di una evento in stile Notte degli Oscar, organizzato da Escort Advisor. Ha scelto Affaritaliani.it per raccontare la sua storia e le sue doti magiche.

Niki, sei stata premiata come migliore escort d’Italia, prima nella Classifica 2020 di Escort Advisor. Come si diventa la escort più brava d'Italia?

“Facendo sentire a proprio agio i miei amici clienti, con loro si istaura anche un certo rapporto di confidenza e complicità. Io non li chiamo clienti ma amici”.

Brasiliana d'origine, nata a Roma, possiamo dire quanti anni hai?

“Sì sono italianissima, nata e cresciuta a Roma. Tra pochi giorni compio 26 anni, sono un acquario, un po' pazzerella, sono uno spirito libero”.

Come è iniziata questa attività?

“Tutto è cominciato per caso quasi quattro anni fa. Sono stata invitata da un'amica che faceva questo mestiere ad accompagnarla ad un incontro. Inizialmente ero intimorita, poi ho capito che era un lavoro che avrebbe potuto piacermi. In realtà, mi sono diplomata tecnico per il turismo, e sognavo di viaggiare, girare il mondo. Ma oggi non ho nessun rimpianto, sono contenta della scelta che ho fatto, che vivo con molta serenità e spontaneità. A me questo lavoro piace”.

La prima volta te la ricordi? Cos'è successo?

“La prima volta ero molto imbarazzata. Ed ero anche un po' spaventata perché ero convinta che che se un uomo ti paga, può fare di te quello che vuole. Ma poi ho capito che non è così perché sono sempre io la padrona di casa che detta il gioco. Gli uomini di fronte ad una bella donna, diventano dei cucciolini”.

Chi sono i tuoi uomini e cosa chiedono?

“Sono commercianti, imprenditori, banchieri, appartengono a varie categorie. Faccio una selezione già da come si pongono al telefono: se sono troppo espliciti o maleducati tronco subito”.

Niki, sei fidanzata?

“Nooo... sono giovane c'è tempo. Dovrei comunque trovare un uomo che accetta il mio lavoro e non è facile. Ho imparato a dividere l'amore dal sesso, distinguo bene le due cose”.

Cosa pensi di avere “più” delle altre?

“Dalle recensioni, tutti dicono che oltre ad essere bella, sono simpatica, socievole, per me ogni persona è diversa dall'altra, ceco di capire quello che vogliono. Capita che gli uomini mi chiedono consigli. Questo è il vero segreto”.

Ti è mai capitato di avere clienti “diversi”: tipo donne, marito e moglie, gay?

“Uomini gay no, mi sono capitate delle coppie e addirittura ho avuto un incontro con un uomo che prima di andarsene mi ha proposto un appuntamento anche con la moglie. Insomma, era venuto per 'testarmi' e poi è tornato più volte anche con la moglie, ed è stato molto divertente”.

Nell'ultimo anno, tra lockdown e limitazione dei movimenti, la tua attività è diminuita o aumentata?

“All'inizio è diminuita perché tutti eravamo molto spaventati. Poi ho iniziato ad usare le videochiamate e si è aggiunto un nuovo servizio”.

Non ci sono dei timori per la salute?

“Un po' di timore c'è, ho introdotto alcune accortezze ma non si può fare a meno dell'incontro fisico, quindi diciamo che il rischio fa parte del gioco. Ovviamente faccio i tamponi in modo regolare per controllarmi”.

Parli tranquillamente con le persone del lavoro che fai?

“Non a tutti, ma se c'è confidenza sì. Non ho vergogna, infatti ci metto la faccia, ci sono le mie foto, mia madre l'ha saputo da subito”.

Come ha reagito?

“L'ha accettato quando ha capito che lo faccio in modo sereno. Addirittura, ogni tanto le racconto di qualche incontro e ridiamo insieme. Se non è un problema per lei, degli altri mi importa poco”.

Hai mai pensato alla pensione? Cosa farai da “grande”?

“Sì, l'ho pensato. Purtroppo qui in Italia non è riconosciuto come lavoro quindi di pensione non se ne parla. Ovviamente lo farò fino a quando ne avrò entusiasmo, finché il corpo me lo consentirà e poi, grazie ai miei risparmi, mi dedicherò ad altro”.