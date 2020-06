Giallo a Tor Sapienza, un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato nel pomeriggio di lunedì tra i cespugli di fronte allo stabilimento della Birra Peroni, in via Renato Birolli.

Sul posto gli agenti del commissariato Prenestino, delle volanti e della Scientifica per i rilievi: al momento non ci sono elementi per per stabilire il sesso e l'età del cadavere.