Il Giubileo dell'Anas, 4,8 mld di cantieri ad affidamento diretto. Il caso

Il Giubileo del 2025 è stato presentato come un'opportunità storica per Roma, con l'obiettivo di accogliere milioni di pellegrini e, al contempo, rinnovare l'infrastruttura urbana della Capitale. Ciò nonostante, dietro le quinte di questo grande evento religioso, emergono interrogativi su chi abbia realmente tratto vantaggio dai cospicui fondi stanziati.

Quanti soldi sono piovuti su Roma

A ben vedere, il programma ha previsto un investimento complessivo pari a 4,8 miliardi di euro, suddivisi tra fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e stanziamenti statali. Di questi, 1,8 miliardi sono stati destinati a un primo gruppo di 87 interventi, comprendenti progetti di riqualificazione, mobilità, accoglienza e ambiente. Ulteriori 500 milioni di euro sono stati, invece, allocati per 335 interventi nell'ambito del Piano "Caput Mundi".

Procedure accelerate e appalti diretti

Verifiche interne rivelano che, su un totale di fondi stanziati pari a circa 4,8 miliardi di euro per il progetto Giubileo, non sono pochi i contratti assegnati tramite procedure accelerate e, in alcuni casi, addirittura attraverso appalti diretti. Tale modalità ha favorito in maniera palese aziende che da tempo vantano una stretta sinergia con il potere locale e istituzionale. Ma non appare questo il contesto su cui avviare imbarazzanti riflessioni.

Il fine dei tempi giustifica i mezzi?

Nel turbinio di accadimenti e affidamenti per il Giubileo 2025, però, la società statale ANAS ha assunto un ruolo di primo piano, divenendo il punto di riferimento principale per una parte consistente dei lavori e dei servizi necessari per l’accoglienza dell’evento. Questo scenario, che, anche in tal caso, ha visto l’impiego di modalità contrattuali accelerate e, in certi casi, affidamenti diretti, è stato giustificato dalla necessità di rispettare tempistiche stringenti e garantire la rapidità di esecuzione delle opere.

La logica degli affidamenti diretti

Il quadro normativo introdotto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 36/2023) prevede deroghe specifiche per gli importi inferiori a certe soglie: in genere 150.000 euro per lavori e 140.000 euro per servizi. Tali eccezioni permettono, laddove si riscontrino situazioni di estrema urgenza (rectius esigenze tecniche particolari) di procedere senza la tradizionale gara competitiva. Nel contesto della programmazione del Giubileo, dove ogni (usuale) ritardo dell’amministrazione capitolina può compromettere la riuscita dell’evento, tale flessibilità è stata ritenuta, dai policy maker, indispensabile per accelerare la realizzazione dei cantieri e il completamento degli interventi fondamentali.

ANAS, in qualità di ente con una consolidata esperienza nel settore delle infrastrutture, è stata, dunque, la principale beneficiaria di queste procedure semplificate. Il ricorso all’affidamento diretto ha permesso di concentrare in tempi rapidi una serie di incarichi che, in condizioni normali, sarebbero stati soggetti a lunghi iter burocratici e a gare pubbliche (sic). L’obiettivo dichiarato dai responsabili governativi era quello di garantire l’efficienza e la tempestività nell’esecuzione delle opere, sebbene questo comportasse il rischio di limitare la concorrenza.

ANAS l’ombelico del mondo operativo

Nel processo di affidamento per il Giubileo 2025, ANAS si è distinta non solo per il volume di incarichi ricevuti, ma anche per la sua capacità di operare in un contesto complesso e caratterizzato da elevate pressioni temporali.

Più in particolare, secondo i dati del programma dettagliato degli interventi, ANAS è indicata come soggetto attuatore per 12 interventi, per un valore complessivo di circa 338,85 milioni di euro, che rappresenta l’11,65% del totale dei finanziamenti (2.909 milioni di euro complessivi) destinati agli interventi giubilari.

A ben vedere, però, è stata ulteriormente valorizzata attraverso assegnazioni finanziarie integrate che, complessivamente, ammontano a centinaia di milioni. Questi numeri testimoniano l’impegno operativo e finanziario rilevante che l’ente ha assunto per garantire la riuscita del grande evento e, altresì, confermano come tale ente pubblico sia stata coinvolta in interventi di importanza cruciale per la riqualificazione e la manutenzione delle infrastrutture in vista del Giubileo 2025.

L'assenza di competizione

Sebbene la scelta di affidare ad ANAS numerosi appalti si basi sulla comprovata esperienza dell’ente e sulla sua capacità di garantire la qualità e la sicurezza dei lavori, la centralità dell’ente pubblico economico nel sistema degli affidamenti diretti ha suscitato notevoli critiche da parte di osservatori e portali specializzati. L’assenza della tradizionale competizione, pur essendo giustificata da esigenze di urgenza, solleva interrogativi sulla trasparenza dell’intero iter procedurale e sulla possibilità che, in assenza di una gara aperta, vi sia una concentrazione di incarichi in un’unica grande realtà statale. Questo modello, infatti, rischia di ridurre gli stimoli alla competitività, ponendo l’attenzione più sul rispetto delle scadenze che sulla ricerca di soluzioni tecnicamente ed economicamente più vantaggiose.

Criticità e rischio di scarsa se non assente trasparenza

Pur riconoscendo la necessità di procedure accelerate in un contesto di urgenza, l’utilizzo prevalente degli affidamenti diretti comporta inevitabilmente alcuni rischi. La mancanza di una gara competitiva riduce la possibilità di confrontare le offerte, aumentando il rischio di appalti che, pur essendo tecnicamente validi, possano risultare meno vantaggiosi dal punto di vista economico. Inoltre, l’accumulo di incarichi in un unico soggetto, come ANAS, può creare una situazione di dipendenza che, se non adeguatamente controllata, rischia di compromettere i principi di trasparenza e concorrenza.

Il sistema degli appalti pubblici

Fonti critiche hanno sottolineato come questo modello operazionale, sebbene giuridicamente legittimo, possa fungere da presupposto per ulteriori pratiche di affidamento semplificato in altri ambiti, con conseguenze potenzialmente deleterie per l’intero sistema degli appalti pubblici. È pertanto fondamentale che vengano rafforzati i controlli interni e che le procedure di monitoraggio – quali quelle documentate nel «Regolamento Affidamento Appalti» – siano applicate in maniera rigorosa, per garantire che l’urgenza operativa non comprometta la regolarità e l’equità degli affidamenti.

Conclusioni: un modello teoricamente efficace ma da monitorare accuratamente

In conclusione, il ruolo di ANAS nel Giubileo 2025 evidenzia come la gestione dei grandi eventi pubblici possa richiedere soluzioni innovative e flessibili, ma anche come tali soluzioni debbano essere oggetto di un attento scrutinio. Se da un lato l’affidamento diretto consente di rispettare tempi estremamente stringenti, dall’altro essa porta con sé il rischio di una concentrazione di incarichi che limita la concorrenza e potrebbe compromettere la trasparenza dell’intero processo. Per questo motivo, è essenziale che le istituzioni continuino a monitorare da vicino questi procedimenti, adottando misure di controllo rigorose e garantendo la massima chiarezza nei criteri di affidamento, affinché l’urgenza non diventi pretesto per pratiche meno competitive.

Alberto Frau è professore di Economia e gestione aziendale, ricercatore universitario e scrittore. Collabora con la Luiss Business School e l'Università di Roma "Foro Italico